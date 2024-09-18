Крымчанина осудили на 20 лет за подготовку убийства сотрудника ФСБ

Любовь Смирнова.  
18.09.2024 20:43
  (Мск) , Керчь
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Госизмена, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, СБУ, Терроризм, Украина


Житель Керчи отправится на 20 лет в колонию за сотрудничество с СБУ и подготовку убийства по заданию Киева сотрудника управления ФСБ.

Подельник террориста проведет в колонии 6 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Житель Керчи отправится на 20 лет в колонию за сотрудничество с СБУ и подготовку...

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В июне прошлого года в Феодосии сотрудники ФСБ задержали 45-летнего мужчину, который достал из схрона взрывчатку, предварительно помещенную туда агентом ГУР МОУ. Задержанный оказался жителем города Керчь Артуром Агасаряном, который рассказал, что в схрон его направил давний приятель.

«Долговых обязательств у меня много, дом практически потеряли. И в период этой катавасии появился давний знакомый – херсонец. Как он номер нашел, я не знаю.  Он позвонил, поинтересовался, как у меня дела, не нужна ли работа. Я сказал, что у меня масса проблем, долгов, практически без дома остался. Он попросил выяснить, живет ли по адресу его какой-то старый знакомый, потом сфотографировать железнодорожный состав, найти помещение в Войково, где проходят железнодорожные пути и вести съемку», – рассказал задержанный.

В один из дней старый знакомый ему намекнул, что придется убрать того самого знакомого – «сотрудника из трех букв», для чего нужно приобрести магнит, контейнер для хранения пищевых продуктов и взять содержимое схрона. После чего по инструкции собрать взрывчатку и прикрепить к автомобилю сотрудника ФСБ. За выполнение задания Агасаряну было обещано 20 тысяч долларов США.

Южный окружной военный суд признал его виновным в государственной измене, подготовке убийства, хранению взрывчатых веществ, и назначил 20 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей.

Привлеченный к покупке нужных компонентов для изготовления радиоуправляемой взрывчатки подельник получил 6 лет строгого режима и штраф в 350 тысяч рублей.

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