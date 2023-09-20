Крымчанка-предательница заработала грамоту в Киеве и презрение на родине

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Украинская прокуратура ушедшей в историю «Автономной Республики Крым» выдвинула обвинения генеральному директору АНО «ТРК «Крым» и председателю Крымского отделения СЖР Вадиму Первых в насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность, коллаборационизме и оправдании СВО с героизацией бойцов ВС РФ.

Эти «преступления» тянут на 12 лет тюрьмы, но пикантность ситуации придает тот факт, что сбором доказательств для предъявления обвинения занималась бывшая крымская коллега по журналистскому цеху Валентина Самар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первых далеко не первый «кремлевский рупор» Крыма, которому виртуальная прокуратура выдвигает обвинения, приводящие к приговорам на территории Украины и не только. Но он первый, чье дело лично помогала собирать и устанавливать состав преступления экс-крымчанка Валентина Самар (на фото), которая после референдума в 2014 году выехала в Киев вместе с редакцией «Центра журналистских расследований», оставив корреспондентов давать пояснения в ФСБ о работе существующего на американские гранты издания. За свои старания Самар удосужилась официальной благодарности от прокуратуры.

«Что характерно, помогает воображаемой прокуратуре вполне реальный человек, бывшая крымчанка и, видимо, бывший человек Валентина Самар. Вот, наглядный пример. Участь предателей всегда такова – служить режиму и «сдавать коллег». Хотя какая она нам коллега?», – отметил в комментарии «Политнавигатору» Первых.

Что касается сути выдвинутых обвинений, а именно активной пропаганде и информационных мероприятиях по поддержке России, спецоперации, влияния на сознание жителей и призывы к изменению конституционного строя и границ Украины, то для подозреваемого это звучит как признание заслуг.

«Было бы хорошо, если в каком-то месте они сделали единый список всех уголовных дел и санкций, чтобы было удобно. На самом деле, они давно должны были понять, когда такие действия предпринимает нынешнее террористическое руководство Украины, по отношению к журналистам, для нас это равнозначно высшей государственной награде. Поэтому, большое спасибо», – указал Первых.

Крымский политолог Андрей Никифоров считает, что единственной реакцией на подобные выпады бывших крымчан должно быть презрение.

«Но морально-то деградировали мы, а не Валя Самар. Как они считают. Их слить в ответ? Не наш метод. Думаю, ответом должно быть презрение. Они другого не заслуживают», – заключил Никифоров.