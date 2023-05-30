«Крымэнерго» обзаведётся бывшими австро-украинскими солнечными электростанциями

Любовь Смирнова .  
30.05.2023 18:28
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Солнечные электростанции Activ Solar, экспроприированные в пользу Республики Крым у бывших украинских бизнесменов и политиков Андрея и Сергея Клюевых, перейдут под управление ГУП «Крымэнерго».

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Солнечные электростанции Activ Solar, экспроприированные в пользу Республики Крым у бывших украинских бизнесменов и...

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«Оборудование национализированных солнечных электростанций планируется передать ГУП «Крымэнерго». Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем, он может давать до 100 МВт. Оплата электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями, будет осуществляться по стандартному тарифу», – сообщил он в своем телеграм-канале.

25 мая Госсовет Крыма принял решение о национализации трех из шести солнечных электростанций, ранее принадлежавших австрийской компании Activ Solar. Речь идет о СЭС «Охотниково» (Сакский район, мощность 80 МВт), «Николаевка» (Симферопольский район, мощность 69,7 МВт) и «Родниковое» (Симферопольский район, мощность 7,5 МВт).

К имуществу Activ Solar власти Крыма присматривались сразу после вхождения Крыма в Российскую Федерацию, поскольку компания задолжала около 300 миллионов долларов российским банкам – Сбербанку, ВТБ и ВЭБу. Стоимость электроэнергии солнечных станций в несколько раз дороже, и в украинский период разницу компенсировали по «зеленому тарифу» за счет европейских программ и средств государственного бюджета. Без компенсации – средств на погашение кредитов не было.

«Возможно, будет процедура банкротства, взыскания средств, и в результате этого процесса имущество Activ Solar перейдет кредиторам», – предупреждал Аксёнов в 2014 году.

Бывший замдиректора ООО «Актив Солар» Сергей Егоров, получив пост министра энергетики Крыма в правительстве Аксёнова, активно лоббировал поддержку солнечных электростанций на государственном уровне, как обеспечивающих собственную генерацию Крыма. И не ошибся – в период блэкаута солнечные электростанции были стабильным источником электроснабжения, но как только был проложен энергомост по дну Керченского пролива – о солнечной генерации забыли, а министра отправили в отставку еще раньше, как не справившегося с преодолением последствий энергоблокады.

Компания Activ Solar, штаб-квартира которой находится в Вене, обанкротилась в 2016 году. В итоге крымские солнечные электростанции не смогли обслуживать кредиты, выданные на их строительство Сбербанком, ВТБ и ВЭБ. В счет долга 13 июня будет продана крупнейшая солнечная электростанция «Перово» мощностью в 105,6 МВт, что составляет около трети мощности всех крымских СЭС. Начальная стоимость на аукционе составляет почти 1,5 миллиарда рублей, а практически все вырученные средства, по данным «Ведомостей», получит залоговый кредитор ВТБ.

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