«Крымэнерго» рубится за право уничтожить миллион заповедных деревьев

04.07.2022  19:48 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Строительство


Модернизировать существующие ЛЭП на Южном берегу Крыма вместо строительства новых линий – такое решение позволит сберечь около 1 миллиона деревьев, в том числе в заказнике «Байдарский».

Договоренность о замене проекта достигнута на рабочем совещании с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Модернизировать существующие ЛЭП на Южном берегу Крыма вместо строительства новых линий – такое решение...

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«Оптимальным вариантом была признана поэтапная модернизация существующей ЛЭП с увеличением пропускной мощности, – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. – Благодарен министру энергетики Николаю Григорьевичу Шульгинову за то, что позиция Севастополя была услышана».

Строительство линии электропередач 110 КВт от села Орлиное в Байдарской долине до села Оползневое на Южном берегу Крыма требовало вырубки просеки для ЛЭП и охранной зоны. Подрядчиком проекта является ГУП «Крымэнерго», и несмотря на все заверения о поиске компромисса, компания через суд пытается добиться от властей Севастополя выдачи порубочного билета на миллион деревьев. Не помог даже визит делегации Минэнерго РФ, которая предложила максимально использовать существующую линию электропередач с заменой и реконструкцией составляющих, переходом на подземный кабель.

Первое заседание арбитражного суда состоялось 22 июня. Следующее назначено на 13 июля. Позиция «Крымэнерго» остается неизменной: признать незаконным отказ Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя в выдаче порубочного билета на снос зеленых насаждений для строительства новой ЛЭП. Контракт на возведение 25 километровой линии заключен в 2021 году по проекту, подразумевающему вырубку леса, и крымские энергетики получили право на его реализацию.

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