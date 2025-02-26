В Херсонской области детей до сих пор воспитывают в ненависти к русским, а на полученные от государства подъемные – отправляют за границу. С неонацизмом мы будем также долго бороться, как и наши родители с бандеровцами.

Такое мнение высказал руководитель общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше всепрощение, наша лояльность и человеколюбие играют против нас на данном этапе. Я сужу по Херсонской области – это наши соседи. И проблема в том, что детей там до сих пор учат ненавидеть русских, а прошло уже 3 года. Все идет от воспитания в семье, от веры, а там очень развито сектантство. Вроде как ребенка посылают в школу, потому что документ о среднем образовании нужен, но потом дома его переучивают. И этот ребенок с молоком матери впитывает ненависть ко всем нам. Чаплынский район – это совсем близко. Перешли через дорогу – и оказались в каком-то другом мире. Да, есть те, которые нас любят, но есть те, которые ненавидят. Но охотно пользуются всеми благами», – отметила она.

По словам волонтера, в подвергающихся обстрелу Олешках до сих пор живут люди, получившие «херсонские сертификаты» и подъемные. На эти деньги их дети приобрели недвижимость за границей, а родителей оставили здесь.