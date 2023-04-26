Крымская чемпионка мира рассказала, как помогает фронту и борется с мошенниками

Мошеннические call-центры с Украины стремятся облапошить на деньги не только доверчивых пенсионеров и клиентов банков – точно так же они стараются выманить средства у волонтёрских организаций, помогающих фронту. Но вопрос «чей Крым» расставляет все на свои места.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила семикратная чемпионка мира, пятнадцатикратная чемпионка Европы по сумо в тяжелом весе, заслуженный мастер спорта, руководитель проекта «Вместе — мы сила» Ольга Давыдко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как спорт для крымчан, а позже всех россиян стал на тормоз, высвободившиеся энергию и время спортсменка решила направить на помощь ребятам на передовой. Сейчас группа «Вместе — мы сила» в Telegram насчитывает больше 3,5 тысяч участников, которые помогают всем, что под силу. Но мошеннических запросов поступает тоже немало.

«К сожалению, такое есть, и даже мы за свои 4 месяца работы сталкивались уже несколько раз с тем, что запрос не похож на правду, что в нем пишут и где якобы находится подразделение. Но есть у кого спросить, есть дружественные волонтёрские организации, которые работают по тем направлениям, откуда приходит запрос, – отметила Давыдко. – Есть люди – ничего не боятся, и даже вот на такой тяжёлой ситуации, как сейчас, когда победа на всех одна, и вместо того, чтобы её приближать, направляют свои силы на то, чтобы обогатить свои карманы. Представляются иногда не только бойцами – представляются и жёнами, у которых погибли кормильцы, и фотографии детей присылают, какие они бедные и несчастные. Стараемся проверять. Во всяком случае, к нашей превеликой радости – мы пока что не обожглись ни разу. То есть у нас ни разу не было, чтобы мы собрали какую-то сумму денег, приобрели что-то по списку и отправили не пойми куда, но куда-то отправили. Мы уже смеёмся – среди активистов нашей группы, у которых каждый день 24/7 в чате помощь и разбор, ключевой вопрос, чей Крым? Вот когда задаёшь вопрос, чей Крым? Всё, тишина. На самом деле украинские пользователи пишут, представляются, а потом методом некоторых манипуляций выясняется, кто они, и когда спрашиваешь, чей Крым, сразу блокируются».

Помимо обмена информацией, волонтерские организации взаимодействуют друг с другом по отправке и сбору помощи.

«Не только к нам обращаются, а и мы систематически обращаемся за помощью. Например, когда было холодно, была большая нужда в блиндажных свечах. На ней можно и вещи посушить, если несколько больших поставить в буржуйку, можно даже разогреть еду. Плюс многие подразделения маленькие блиндажные свечи использовали как отвлекающий манёвр – они расставляли их с другой стороны, и ночью, когда зажигали свечи, шёл ложный огонь, – рассказала титулованная спортсменка. – Помогала команда Севастополя «Своему выбору верны» – очень мощная команда девочек, которая занималась целенаправленно отливкой блиндажных свечей. У них порядка десяти точек, где льют, задействованы около 100 человек. И за неделю девочки 2,5 тысячи блиндажных свечей отливали. Очень распространённая ситуация, что бойцы нуждаются на передовой в сухом душе, или сухих борщах, которые сушатся дома из натуральных продуктов и ни с каким «дошираком» это несравнимо. Девочки волонтёры из Симферополя, команда так и называется «Сухой суп и душ», чтобы было ясно и понятно, которые нам тоже постоянно помогают. Мы помогаем постоянно госпиталям, которые собирают медикаменты, потому что у нас в сборах, даже если они проходят по школам «Посылка солдату», обязательно родители помимо продуктов кладут какие-то медикаменты, хотя бы те аптечные, которые можно приобрести без рецепта».

Основой волонтерских организаций и групп в большинстве случаев становятся родственники воюющих в зоне СВО. Чаще всего жены бойцов, чтобы направить энергию переживаний в созидательное русло, создают чаты в мессенджерах для родственников и близких, к которым постепенно присоединяются другие участники.

«Они работают точечно, у них целевые сборы конкретно на это подразделение, где находится их там брат, муж, сват. У меня никого в зоне СВО нет, хорошо это или плохо, даже из близких, знакомых и соседей. И когда мне говорят, «Оля, тебе ну зачем, вообще, если у тебя там никого нет, тебе заняться больше нечем?», то я отвечаю – я патриот, я воспитана спортом, и когда мне предлагали кучу всяких контрактов с переездом в другие страны на достаточно выгодных условиях, нет, не хочу. Я – патриот, я – крымчанин. И Крым сейчас Россия, и слава Богу», – заключила Давыдко.