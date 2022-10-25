Крымская эпопея «регионала» Нахлупина завершилась восьмилетним сроком

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Новости Украины

Бывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, задержанный в 2018 году по подозрению в получении крупной взятки, получил 8 лет лишения свободы.

К такому же сроку приговорен проходящий по делу бывший замминистра транспорта Валентин Дукорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд состоялся еще 10 октября, но защита Дукорского подала апелляцию на приговор, который в законную силу не вступил. Неизвестно, как засчитали Нахлупину и Дукорскому время пребывания в СИЗО. Вполне возможно, что до окончания срока им осталось совсем не много. Но в государственное управление им путь заказан в любом случае.

Виталий Нахлупин попал в Крым в команде предпоследнего главы правительства Крыма украинского периода Василия Джарты. Тогда республикой управляли так называемые «македонцы» – выходцы из Макевки и Донецка. Курируя освоение денег по «киотскому протоколу», полученных по квоте за минимальные выбросы парниковых газов, Нахлупин заручился лояльностью строительного лобби Крыма, распределив средства на замену окон и утепление фасадов школ.

В составе республиканского парламента, куда Нахлупин попал по партийным спискам «регионалов», ему доверили комитет по бюджету. Оттуда он вошел в первый состав правительства Сергея Аксенова, заняв место вице-премьера по дорожному строительству и объектам ФЦП.

Именно торговля подрядами подвела Нахлупина. Следком вменил ему получение через посредников взятки на сумму более 16 миллионов рублей за победу в тендерах по 28 позициям федеральных и региональных программ. Доказать мздоимство самого Нахлупина следствие не могло, пока на сотрудничество не пошел правая рука вице-премьера Ярослав Сливка. Он рассказал, как по поручению шефа принимал «благодарность» от коммерсантов. За содействие следствию Сливка получил 6,5 лет условно.

Валентин Дукорский проходил по делу о подрядах на дорожное строительство, в которых была задействована техника с украинскими номерами и донецкими строителями, тогда как миллионные суммы проходили через счета российских фирм.

В результате следствие смогло доказать получение чуть больше 10 миллионов рублей взяток обоими чиновниками и назначить им наказание по 8 лет.