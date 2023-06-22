Крымская епархия: Закон о полном запрете смены пола несколько запоздал

Пропаганда ЛГБТ и право на выбор пола – это бунт против природы, или бунт против Бога. Через 5-10 лет мы столкнемся с глобальным психическим уродством на Западе, и отечественный закон о полном запрете смены пола несколько запоздал.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил руководитель епархиального отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархии Иоанн Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его оценке, Украина, как изначально православная страна, оказалась втянута в социальный эксперимент с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации и искажении семейных ценностей.

«Мы столкнулись в последнее время с таким явлением, как «бунт против природы». И, как человек верующий, я бы сказал, что это бунт против Бога. Конечно, всем понятно, что есть мужчина, женщина и ребёнок. Это настолько естественно, что не стоит это объяснять», – подчеркнул представитель духовенства.

По его оценке, ни о какой свободе выбора в данном случае речь не идет, поскольку дети еще не в состоянии отделять «белое от черного», и будут принимать ту точку зрения, которая представляется правильной. В этой связи отечественный законопроект о запрете смены пола как с оперативным вмешательством, так и только документально, несколько запоздал.

«Немного опоздали с законопроектом… Действительно, вопросы по коррекции пола всегда имели место, когда речь шла об аномалии, когда ребёнок рождался с признаками обоих полов, и нужно было определиться, прежде всего, с внимательным отношением к нему и к его развитию. Этим занимались специалисты, он обязательно находился в своей семье, среди любящего окружения. И в Советском Союзе даже при «железном занавесе» эти операции проходили очень успешно, и никакого пиара на этом фоне не было. Сейчас, наоборот, мы видим, что смена пола проводится по желанию, а как это желание формируется? Теперь мы это видим на примере Запада: детей изолируют от родителей, родителям запрещают вмешиваться так называемую гендерную генерацию своего ребёнка, в противном случае грозит реально уголовный срок или лишение родительских прав», – отметил Дроздов.

По его мнению, по сути дела происходит уродование детской психики в таких масштабах, что невозможно представить, чем это аукнется через 5-10 лет. Поэтому такие вещи нужно своевременно купировать и ни в коем случае не допускать в наше общество. Тем более, когда речь идет о детях, с которыми на Западе хотят разрешить заниматься сексом по согласию.

«Я даже не хочу повторять это. Это не просто грех – это преступление против природы, против человечности, против чего угодно. Но, как показывает история, разврат – это путь тупиковый. Если началось такое массовое явление и при поддержке, тем более, государственных структур на Западе, то это закончится только вырождением. И то, что мы называем карой Господней, оказывается самонаказанием из-за стремления к греху и ощущения какой-то свободы безнаказанности. Мы видим, к чему это приводит. Садисты тоже какую-то свою свободу преследуют, достигая своей цели», – указал священнослужитель.

Но поскольку пропаганда свободы, в том числе, через свободу выбора сексуальной ориентации уже есть в обществе, необходимо пропагандировать нормальные отношения между мужчиной и женщиной, семейные отношения.

«Чтобы наши дети видели, какие есть семьи прекрасные, что семья – это замечательно, это здорово, то есть в семье ребенок воспитывается в любви. Здесь каждый по-разному в своей сфере может применить себя, но мне кажется, что было бы неплохо снимать хорошую кинопродукцию, делать какие-то интересные репортажи о многодетных семьях, приглашать в непринуждённой обстановке рассказать, как жизнь складывается, с какими там трудностями сталкиваются и наоборот, в чём видят своё счастье. Мне кажется, что каждая семья поделится какой-то своей особенностью, и для многих это останется как повод и пример для подражания», – заключил Дроздов.