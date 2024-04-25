Крымская клубника опередила кубанскую и уже разошлась по Московским и Питерским ТЦ

В Крыму из-за жаркой весны на несколько недель раньше созрела клубника. Пока сбор идет в тепличных хозяйствах, в открытом грунте ночные температуры еще сдерживают урожай.

Но в целом год будет «клубничным», говорит директор одного из хозяйств села Холмовка под Бахчисараем Андрей Коздоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тепличное хозяйство по выращиванию садовой земляники, как правильно называть клубнику, было построено в Бахчисарайском районе еще в 2009 году. Под итальянский сорт «Клери» высокого качества как по вкусу, так и по устойчивости к транспортировке, выбрали Бельбекскую долину, где достаточно мягкий климат, много влаги и минеральных веществ в почве.

«В этом году у нас 15-летие. Наша клубника в оригинале представлена в магазине на предприятии и поступает в основные города – в Москву и Санкт-Петербург. А дальше распространяется по всем регионам страны. «Клери» – это ранний сорт, и по сочетанию вкуса и аромата он наиболее подходит нашим покупателям. Стараемся использовать биоматериалы – минеральные удобрения и энтомофаги для борьбы с вредителями», – рассказывает Коздоба.

По «сухопутному коридору» в мегаполисы клубника доезжает быстрее, чем по Крымскому мосту, и остаётся целой – благодаря отремонтированной дороге – нет тряски, и ягода не мнется. Через сутки она уже в Москве в продуктовом комплексе «Фуд Сити», где ее раскупают для розничной продажи, несмотря на высокую цену – до 600 рублей за 1 кг. На внутреннем рынке цена за исключением транспортных издержек меньше, но все равно высокая.

«На все есть своя цена. Если у продукции высокое качество, она не может продаваться дешевле. Да, у нас самая дорогая клубника. Но она качественная, и это подтверждают наши покупатели, которые по сторонам не смотрят. Ялта, Симферополь, Севастополь, Евпатория – все едут к нам за клубникой, не мы им везём. Люди же понимают, за что они платят», – отмечает директор предприятия.

Преимущество крымской клубники в раннем созревании, и пока Краснодарский край только приступит к сбору первого урожая, Крым его уже расторгует.

«Рынок завален клубникой. Турция и Греция начинают раньше, чем мы, а мы начинаем раньше, чем Краснодар на пару недель. Основной урожай турки и греки собирают в марте, поэтому к апрелю уже всё завалено, и цена у импорта ниже – у них заканчивается сезон, их рынок тоже перегрет. Им надо сбагрить куда угодно. Срывают зелёной, обрабатывают определенным веществом, и клубника краснеет. При этом хрустит, как огурец, и на вкус никакая», – поясняет аграрий.

Тем не менее, еще 10 га к существующим Коздоба под теплицы взял бы, и даже без госпомощи. Все упирается не в гектары, а в людей – на предприятии постоянно заняты 50 человек, и еще столько же нужно добавить на три месяца сбора урожая. Трудятся в основном женщины. Нужна ловкость, аккуратность и деликатность в обхождении с ягодой. После 10 утра клубнику уже не собирают – из-за жары кожура становится очень мягкой и быстро мнется.

Два года назад теплицы смыло во время потопа. Сброшенная из водохранилищ вода пошла не по руслу реки, а там, где оно пролегало раньше – по полям. За 5 часов снесло все. И тогда на помощь пришло государство, компенсировав затраты и дав возможность дожить до следующего урожая.

«Кстати, я сомневаюсь, что нам бы при Украине для поддержания штанов дали хоть что-нибудь. А здесь без всяких взяток, без откатов, по предоставлению документов и после выезда комиссии на место нам дали деньги», – подчеркивает руководитель.

Самым главным преимуществом от перехода в РФ он считает практически бездонный рынок, который способен поглотить весь урожай, лишь бы он в товарном виде добирался до прилавка. В этом, по словам Коздобы, главное преимущество тепличной клубники от продукции конкурентов в Херсонской области. Ягоду из-за Перекопа в Симферополе нужно продать за день, до следующего она не полежит. А холмовская клубника после двух суток в пути еще три дня будет «вилять» зеленым свежим хвостиком благодаря быстрому охлаждению после сбора урожая.