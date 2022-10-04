Крымская королева красоты избежала ареста за пение нацистского гимна

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Новости Украины

Обладательница титула «Миссис – королева красоты Крыма. Весна 2022» Ольга Валеева выплатит 40 тысяч рублей штрафа за публичное исполнение гимна украинских националистов «Червона калина».

Ее напарница по дуэту проведет 10 суток за решеткой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По традиции, после общения с правоохранителями исполнительницы принесли свои извинения и заверили, что ни сном, ни духом о содержании и смысле песни.

«Хочу принести свои искренние извинения за исполнение националистической песни, о значении которой я не имела никого понятия. Я ни в коем случае не хотела нести какую-то пропаганду, исполнив эту песню», – заверила Валеева.

Тем не менее, на обеих задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях), и ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Поскольку Валеева воспитывает сама двух несовершеннолетних детей, она избежала ареста и отделалась штрафом. Ее напарница получила административное взыскание в виде ареста.

Напомним, Валеева выложила на своей странице в запрещенной сети Инстаграм видео с исполнением скандального гимна УПА «Червона калина».