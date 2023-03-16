Крымская квартира Зеленского поможет бойцам СВО

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Деньги от продажи национализированного в Крыму имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку специальной военной операции, в том числе на прокладку инженерных коммуникаций к земельным массивам, предназначенным для строительства домов ветеранам СВО.

Об этом в эфире канала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». .

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«От продажи национализированного имущества значительная часть денег, почти всё будет на СВО. Я имею ввиду, на конкретные меры социальной поддержки, часть на вооружение, на закупку и так далее, – отметил глава Крыма. – То есть всё, что будет получено от реализации национализированного имущества, от продажи с торгов. Мы не оставляем ничего в государственной собственности, кроме Бахчисарайского цементного завода, поскольку задач сегодня большое количество».

Глава Крыма напомнил, что все решения по национализации принимаются на заседании Антитеррористической комиссии, в состав которой входят представители правоохранительных органов.

«При этом даётся оценка учредителей предприятий, полностью идёт сбор с подтверждением, включая открытую позицию в отношении Российского государства, СВО и так далее. Я не допущу, чтобы на территории российского Крыма кто-то зарабатывал и вкладывал деньги в покупку вооружения, из которого убивают наших ребят. Так не будет при любом раскладе», – подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что ялтинская квартира президента Украины Зеленского не единственная попадающая под экспроприацию за активную публичную поддержку нацистского режима.

«Мы по квартирному блоку готовим по персонажам, – уточнил Аксенов. – В том же доме [где квартира Зеленского] достаточное количество таких мутных персонажей, которые до сих пор находятся на территории Украины и финансируют, в том числе. Поэтому по квартирам сейчас просто идёт выборка отдельно, это не первоочередные задачи… В первую очередь крупные объекты, приносящие доходы вражеской стороне, тем, кто имеет прямое отношение к финансированию врага».

Руководитель региона пояснил, почему у бойцов СВО и членов их семей первоочередное право на получение земельных участков, хотя по закону на это имеют право и другие льготники, многодетные семьи, например.

«Это касается сейчас только участников СВО. Ребята все, кто рискуют жизнью, имеют право получить бонус, их семьи так или иначе, – заверил Аксенов. – Получат все без исключения, и неважно, кто, в каких подразделениях служил, это и Росгвардия, и и ЧВК, и Минобороны, понятно, без вариантов, ФСБ там – все, кто выполнял боевые задачи, все будут обеспечены земельными участками. Участков хватит, мы понимание полностью имеем, всё будет справедливо. Сейчас кадастрируются первые два больших массива, должны быть готовы на 1 апреля».