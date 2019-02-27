Крымская майданщица осознала: Киев «всрався»

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Скандал, разгоревшийся вокруг попытки поехать на Евровидение дочек крымского вице-премьера Анны и Марии Опанасюк, ударил по Украине и только способствовал дальнейшему отторжению полуострова.

Такое признание в эфире телеканала «UA: Первый» сделала бежавшая из Крыма майданщица Лиза Богуцкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пять лет мы (крымчане – прим. ред.) не только не приблизились – мы отдалились от Украины. И отдалились потому, что наша украинская власть не делает никаких шагов навстречу тем, кто активно сопротивляется российской системе в Крыму. Мы только периодически слышим, как наш президент говорит, что он крымский татарин, что вот-вот он внесёт законопроект об изменении статуса Крыма, и так далее», – возмутилась она.

По мнению Лизы Богуцкой, украинская власть, раздув скандал вокруг сестёр Опанасюк, ещё больше отдалила от себя Крым.

«То есть мы слышим какие-то посылы, но, вместе с этим, мы наблюдаем совершенно дикую ситуацию, когда две девочки-певицы, мать которых является заместителем Аксёнова, должны были поехать представлять Украину на Евровидении. Ведь эта ситуация была кем-то изначально спровоцирована для того, чтобы потом разгорелся скандал.

Для чего это всё делается? Для того, чтобы ещё дальше отторгнуть Крым? Для того, чтобы поднять вопрос о том, что надо вообще перерыть этот перешеек, и чтоб мы вообще этот Крым не знали?» – негодует Богуцкая.