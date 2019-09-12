Крымская назначенка Зеленского смело обнажила в эфире свой интеллект

12.09.2019, Киев, Игорь Петров

Россия в информационном пространстве слишком ловко всё интерпретирует в свою пользу. Поэтому украинцам надо слушать не её, а исключительно разработчиков новой Зе-пропаганды для Крыма, Донбасса, Украины и Запада.

Такой инновационной мыслью поделилась в эфире меджлисовского телеканала ATR координатор Офиса по разработке гуманитарной политики «временно оккупированных территорий» Офиса президента Украины – Александра Дворецкая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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По словам Дворецкой, только сотрудники её Офиса прекрасно разбираются в том, кто террорист, а кто невинно осуждённый.

«Мне кажется, что нам надо учиться жить, не оглядываюсь на Россию.

Россия может интерпретировать любые наши события, и черное называть белым, а людей, национальных героев, называть экстремистами, террористами, сажать их в тюрьмы.

Мы не можем постоянно слушать то, что скажет Россия. Наш офис будет заниматься коммуникациями с украинским обществом.

Почему важно это поддерживать, почему важно требовать освобождения. Мы знаем, что были освобождены люди, которые были очень на слуху, и Олег Сенцов, и Балух, и ряд крымчан.

Но надо также информировать общество, что продолжают также находиться как на территории оккупированного Крыма, так и на территории РФ, и на территории оккупированного Донбасса, незаконно удерживаемые наши граждане, и наша задача будет – информировать внутри украинское общество и международное сообщество», – поделилась пропагандистскими планами Дворецкая.