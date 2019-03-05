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05.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Недвижимость, Россия, Финансы
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Крымская недвижимость шокирует своими ценами

Жилье в Крыму и Севастополе самое дорогое в Южном федеральном округе.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам статиста, стоимость квадратного метра на вторичном рынке Севастополя составляет более 66,6 тысяч рублей, тогда как в соседнем Краснодарском крае средняя стоимость составляет 57 тысяч рублей, а в Астраханской области – 35,9 тысяч.

«Средние цены на рынке жилья по Крыму в целом наиболее высокие. Как на первичном, так и на вторичном рынках. Если говорить о стоимости жилья в Республике Крым, то здесь за один квадратный метр общей площади нужно заплатить 55,7 тысяч рублей. Когда я говорила самый высокий, я имела в виду субъекты Южного федерального округа. Вторичный рынок демонстрирует ту же самую тенденцию. Здесь даже цена на жилье на вторичном рынке в Севастополе и Республике Крым является самой высокой и опережает среднероссийский показатель», – заявила Балдина.

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