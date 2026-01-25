Крымская недвижимость ударилась в погоню за сочинскими «запредельными» ценами

Крымская жилая недвижимость за год подорожала на 10%, достигнув средних 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Сектор туристических апартаментов стал дороже на 30%.

Стоимость квадратного метра продолжает расти в разных сегментах, несмотря на изменения условий по ипотеке и рассрочке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Весь прошлый год первичный рынок недвижимости держался на семейной ипотеке, которая позволяла приобретать квартиры под 6% годовых. Причем количество льготных кредитов на одну семью не ограничивалось: оба супруга могли взять ипотеку на покупку недвижимости, что давало возможность приобрести одну квартиру для проживания и вторую для сдачи внаём.

«Изначально разница между семейной ипотекой и коммерческой была не такой значительной, как сейчас, когда коммерческая ставка кредитования — от 20% и выше. И на рынке появились две категории покупателей: одни, кто приобретает жилье для семьи, другие — инвестирующие льготное кредитование в недвижимость. Обе категории по объему на рынке примерно равнозначны. Государство решило ограничить инвестиционную категорию, поскольку это большая нагрузка на бюджет», — пояснил в эфире «Радио Спутник» вице-президент гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин.

Изменения вступят в силу с 1 февраля: льготная ипотека оформляется на одного из супругов, а второй становится созаемщиком. Но вопреки ожиданиям, к снижению цен на квартиры это не приведет: за рентабельностью проектов следит банк, оценивая расходную часть в условиях роста цен и планируемую прибыль. Более того, ряд регионов лидируют по росту цен, в том числе Севастополь.

«У всех россиян есть четкое понимание, что жить лучше там, где всегда лето, чем там, где всегда зима. Поэтому идет миграция из северных регионов в более теплые места. Условно говоря, притягивающими этот спрос хабами на сегодня являются Крым и Сочи. Но в Сочи цены уже запредельные, намного опережают уровень московских цен. А в Крыму цены ещё не выросли до такого уровня. И чем дальше мы отходим от 2014 года, тем больше у людей появляется уверенность, что Крым – наш. И особенно Севастополь, где наша военная база», — пояснил эксперт.

По его словам, в скором времени конкуренцию Сочи и Крыму составит побережье Азовского моря, где уже действует ипотека под 2% годовых. Как только начнется масштабное строительство в Геническе, Бердянске и Мариуполе, интерес к покупке недвижимости подогреет рост цен и там.

В Крыму курортная недвижимость тоже бьёт рекорды. Цена 1 м² в новом курортном комплексе в Саках уже достигает 500 тыс. руб., в Ялте — 800 тыс. руб.

«Думаю, что цена будет увеличиваться. Мы уверенно приближаемся к Сочи как к популярному курорту. В Крыму пока ещё нет дефицита спроса, всё-таки мы имеем дело с дефицитом предложения, и апартаменты будут расти. Будут появляться новые, более качественные комплексы. Всё-таки 85 % покупателей апартаментов в Крыму — это не крымчане. И на Южном берегу в некоторых комплексах цена уже преодолела планку в 1 млн руб. за квадрат», — отметила эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.

Что касается жилой недвижимости, то, по словам Плотниковой, здесь рост цен не будет таким стремительным и к концу года может составить 10–15 %. Помимо ограничений по льготной семейной ипотеке покупательскую способность снизит регламент рассрочки, который сейчас застройщик устанавливает самостоятельно.