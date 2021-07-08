«Крымская платформа – говорильня в пользу Путина и Меркель» – украинский политолог

Придуманная политтехнологами команды Зеленского «Крымская платформа» – это очередное шоу «95 квартала», которое ни к чему не приведет.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гении политтехнологии из офиса президента придумали нам новую серию «95 квартала». Поскольку по Донбассу всё заморозилось и не продвигается, никаких подвижек нет и гордиться нечем, у общества есть вопросы, почему же на Донбассе ничего не продвигается, и они теперь отвлекают внимание на другое шоу, на крымское шоу.

Им не нужен результат, им нужно отвлечь внимание. Нас будут пичкать теперь «крымской платформой». Европейцев и американцев это тоже устраивает, в 2014 году они отвернулись в сторону и помогли отдать путину Крым, потом ввели вот эти санкции. Их это устраивает, а у нас предлагают вот такую имитацию бурной деятельности, и европейцам ничего для этого не надо делать, им надо покивать головой и сказать «да-да, «крымская платформа», да-да-да, Крым – украинский».

В итоге они приедут радостные на эту платформу, покивают головой, скажут «да, конечно, мы согласны, Крым – это Украина, мы всегда про это говорим. Кстати, что у нас там с поставками газа в Европу, Владимир Владимирович?»

Это циничность наших западных так называемых партнеров (которых у нас нет), и такая же циничность нашей власти. Проблема заключается в следующем – надо было или в 2014 году сохранить Крым, или понимать, что добровольно Путин не отдаст Крым, потому что это для него военная база, стратегическая.

И всё это – говорильня без реальных санкций. Если будут, например, введены санкции против российского газа, российской нефти, то есть то, что ударит по российскому бюджету, и Путин действительно будет биться в истерике, тогда, возможно, по вопросу Крыма будет что-то говорить. Но все вот эти говорильни уровня «крымской платформы» – это сели, поговорили, Зеленский на этом попиарился, Запад на этом попарился, успокоились – и до следующего года. В следующем году мы тоже придумаем», – возмущенно резюмировал Дмитрий Корнейчук.