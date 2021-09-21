«Крымская платформа» молчит и бездействует!» – истерика «порохоботов» в Раде

21.09.2021 15:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Власти Украины не стали запрещать РФ проводить выборы на участках при посольстве и консульствах, несмотря на то, что Москва устроила голосование в Крыму и на Донбассе, которые Киев считает своими территориями.

А «Крымская платформа» после проведения замолчала и не оказывает никакого давления на Москву. Об этом на брифинге в Верховной раде заявил зампред запрещенного в РФ меджлиса Ахтем Чийгоз, депутат от партии Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чийгоз, попытался выгородить арестованного накануне подельника, обвиненного в причастности к организации диверсии на газопроводе в Крыму.

«Нариман Джелял призывал, чтобы в Крыму наши граждане не принимали участия в преступлении, которое Путин пытается в виде выборов проводить в Крыму, политические такие действия для того, чтобы закрепить Крым за Россией», – заявил Чийгоз.

Он обвинил режим Владимира Зеленского в падении интереса к Крыму после формального проведения саммита «Крымская платформа». Более того, официальный Киев не стал запрещать РФ открывать избирательные участки на территории посольства и консульств.

«Почему-то наша власть Украины обеспечивала проведение этого преступления, которое Россия называет выборами, тут у нас на материке. Это никогда не будет давать возможность нам как государству Украине создать и достичь мира, потому что мир на коленях – это не мир, это рабство. «Крымская платформа», которую создали, и в которой принимают участие наши партнёры, они тоже не будут понимать непоследовательных действий властей, и поэтому сейчас, когда нужно было обратиться и сделать заявление, сразу после «Крымской платформы» начались репрессии против крымских татар и отдельных кто брал участие в «Крымской платформе», «Крымская платформа» к сожалению молчит. Молчит, потому что мы не упорны, мы не последовательны, в борьбе нужно быть решительными, особенно, когда ты имеешь дело с таким врагом, как Россия и как Путин», – говорил меджлисовец.

Вместе с ним на брифинге выступила депутат «Евросолидарности» София Федына.

«Если хочешь мира, ты должен быть сильным, если хотим мира, то мы должны быть единым кулаком, отбивающим агрессию, если мы хотим мира, то в первую очередь мы должны говорить правду. А правда в том, что на передовой стреляют, правда в том, что московская федерация агрессивно ведёт свою политику наступательную, как в военной, так и в других сферах, правда в том, что погибают защитники, правда в том, что «Крымская платформа» молчит и бездействует, правда в том, что сейчас все украинцы единым фронтом должны встать на защиту своих политических узников и правда в том, что сегодня власть хочет запретить говорить правду. Поэтому давайте говорить громче», – призвала Федына.