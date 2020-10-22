«Крымская платформа» нужна Зеленскому, чтобы забыть про Донбасс

22.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украина пытается создать так называемую «Крымскую платформу», чтобы заложить основу для нового антироссийского альянса и вывести на международную повестку тему Крыма, которая должна заслонить собой проблему Донбасса.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «Крымскую платформу» не входят страны нормандского формата. Там нет даже России. Она там необязательна. А почему там обязательна Британия, Канада, Австралия и Турция? А России там нет. Это попытка заменить нормандский формат. Сделать его таким фоновым процессом, полузамороженным. Перемирие идет, добились мира. Можно ведь сказать, что перемирие – это мир.

Поэтому придумывают все эти вещи связанные с интеграцией, а МИД придумал эту «Крымскую платформу». Теперь про Донбасс можно забыть, а вынести на первый план проблему Крыма. Можно на базе этой «Крымской платформы» какой-нибудь новый антироссийский альянс создать. Президент сказал «появились новые стратегические партнеры». Это было самое важное его заявление в послании к Раде», – сказал Вадим Карасев.