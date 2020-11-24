«Крымская платформа» выйдет Украине боком

06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Так называемая «Крымская платформа», которую усиленно создает Киев, пытаясь привлечь туда как можно больше стран, обернется для Украины плохими последствиями.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в ответ на создание платформы Россия еще больше ужесточит отношения с Украиной – дело может даже дойти до полной экономической блокады. Не порадуются этому и «локомотивы» Евросоюза, которые прямо говорят Украине, что «Будапештский меморандум», якобы гарантирующий безопасность страны, – не более, чем бумажка.

«Мы потеряли «Нормандский формат». Зато у нас новая реальность, связанная с тем, что по всей видимости, не только Крым, но и Донбасс будет развиваться теперь в каком-то неукраинском качестве. То ли в качестве сепаратистских республик, то ли в еще каком-то. А теперь возникает новая ситуация.

Я ожидаю, что в ближайшее время действительно «Крымская платформа» заработает, мы получим какой-то крымский меморандум с гарантиями безопасности, в котором будет Великобритания, Америка и, наверное, Турция. И мы окажемся в новой роли, в роли малой Украины, в конфликтных отношениях с Российской Федерацией, с потерянными территориями и независимо от того, часто нам звонить будет президент Соединенных Штатов в кабинет нашего президента или редко.

Это новая ситуация. Какие угрозы она несет? Наверное, вероятнее всего, резкое усиление и похолодание отношений с северным соседом, с которым и так никак, но хоть есть какие-то торговые. Потому что я считаю, что реальный риск – это экономическая блокада со стороны Российской Федерации.

Ну а чего теперь уже, если Украина занимает эту позицию, да еще и с гарантиями и амбициями безопасности по «Крымской платформе». Второй риск – это ухудшение отношений в Евросоюзе, с лидерами Евросоюза. Нам неслучайно посол Германии аккуратно намекнула, что, ребята, «Будапештский меморандум» – это ни о чем», – заявил Ермолаев.