«Крымская платформа»: Зеленский хвалит Джамалу, отказавшуюся бесплатно петь ради полуострова

23.08.2021 12:26 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина надеется, что мировое сообщество поможет вернуть Крым под контроль киевского режима.

Об этом, выступая на «Крымской платформы» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, не обошел стороной Россию, обвинив ее в «оккупации» и «аннексии».

Открывала саммит «Крымская платформа» украинская певица крымского происхождения Джамала. Примечательно, что за песню, с которой она выступала на Евровидении, ей из бюджета заплатили более 10 тысяч долларов, о чем свидетельствует сайт украинских госзакупок «Prozorro».

«Певица, патриотка Джамала заработает на Крымской платформе 337 400 грн (это за одну песню? Или за две?. За наш с вами счёт. А бесплатно для родного Крыма выступить – не?», – прокомментировала выступление певицы киевская журналистка Светлана Крючкова.

Зеленский же похвалил Джамалу за песню, которая якобы напоминает о депортации крымских татар с территории полуострова в 1944-м году.

«Семь лет назад в центре Европы у моего государства Российская Федерация аннексировала и оккупировала часть нашей территории, нашей независимости, полуостров Крым. Его площадь – 27 тысяч квадратных километров, это больше, чем некоторые страны Европы, некоторые страны мира. Нашу территорию аннексировало одно из государств-гарантов безопасности Украины, согласно «Будапештского меморандума», одно из государств-членов Совета безопасности ООН. Только что мы слышали песню «1944» нашей певицы Джамалы, которая нам напомнила о трагических событиях 1944-го года, когда порядка 200 тысяч человек, почти все крымско-татарское население было депортировано, 40% из них погибли на протяжении первых трех лет депортации», – заявил президент Украины.

По информации организаторов, в саммите «Крымская платформа» принимают участие представители 46-ти делегаций, из которых лишь девять – главы государств. Ранее эксперты анонсировали, что форум будет провальным и похожим на селфи-вечеринку.