Крымская шахматная школа въехала в шикарный особняк в Симферополе

Любовь Смирнова .  
31.07.2023 22:20
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Спорт


В Симферополе после капитального ремонта, растянувшегося почти на 7 лет, открыли особняк Динцера – центральное задние спортивной школы по шахматам и шашкам.

При Украине его собирались реквизировать под варьете, представительство президента и нужды Совмина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе после капитального ремонта, растянувшегося почти на 7 лет, открыли особняк Динцера –...

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Первое официальное занятие в спортшколе провели глава Крыма Сергей Аксёнов и гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин под контролем Карякина-старшего, который руководит юными шашистами и шахматистами. После двух начальных ходов игроки согласились на ничью, Аксёнов поблагодарил Карякина за поддержку детей и личный пример того, что «шахматы – один из лучших способов интеллектуального и творческого развития».

С 2016 года шахматисты и шашисты занимались в кружках в разных частях города, где находили свободное помещение. Особняк 1908 года в стиле неоренессанса под шахматно-шашечный клуб отдали в 1987 году, затем там разместилась Детская шахматно-шашечная школа.

В 90-е шахматистов хотели выселить и открыть в особняке варьете, а уже в 2000-е – представительство президента Украины. Тогда школу удалось отбить, пока весной 2011 года родительский комитет шахматно-шашечной школы обратился в Верховный Совет Крыма с просьбой оставить детям старинный особняк – в него собрались переводить министерства из здания Совмина, а юных шахматистов перевести в здание попроще, в городскую промзону. Пока разбирались с ведомственным переподчинением, сменился премьер-министр Крыма, а затем и государственная принадлежность.

Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия начались в 2017 году и фактически были готовы к концу 2022 года. Но пока здание не ввели в эксплуатацию и не решили вопрос с задолженностью по коммунальным услугам, спортшкола оставалась на выселках.

Особняк Динцера в Симферополе является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и одним из красивейших исторических зданий города.

Напомним, Карякин предложил учредить собственный шахматный турнир стран БРИКС, вне зоны влияния Международной федерации шахмат, а в новых территориях – открывать шахматные школы.

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