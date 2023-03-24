Крымская студия: Наступление на Крым и Донбасс – самая безумная идея Запада

Крым с военной точки зрения хорошо укрепленная база, которую невозможно взять путем подрыва Крымского моста или блокировки сухопутного коридора. Украинский ЦИПсО пытается раскачать обстановку и посеять панику, но реально пересечь Перекопский перешеек крайне сложно.

Об этом говорили эксперты в эфире «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер и когнитивно-поведенческий психолог Олег Глазунов подчеркнул, что ЦИПсО ежедневно ведет работу на информационно-психологическом фронте, чтобы посеять сомнения у крымчан в способности армии их защитить.

«Всё, что сейчас выдается в информационном пространстве и доходит до нашего, потому что наши каналы это обсуждают, например, удары по Крыму, сделать из Крыма остров, рассчитано на то, чтобы сформировать мысль – Крыму конец, защищать его некому, и эту мысль пытаются вкладывать каждый день. Ну это же глупость редкостная! Здесь два с лишним миллиона людей! – указал эксперт. – Американцы на островах воевали с японцами во время Второй мировой войны, выбивая их, со страшной силой. Представляете, с каждого такого острова, а как Крым выбить? Как выбить отсюда русских, например. Нам внушают, что всё, нет моста, разрезали сухопутный коридор и Крыму каюк. Вот, на что надо обращать внимание, потому что обыватель, понимаете, он аморфен, ему сказали, и он в это верит. И нам надо как раз, а здесь специалисты тоже сидят военные, кто по-настоящему на передовой бывает и в боевых действиях принимает участие, объяснять людям – послушайте, хватит уже вестись на эту пургу. Их хомячки пусть на это ведутся, на эту шнягу».

Военный эксперт Руслан Казанцев напомнил, что именно для создания линии обороны Крыма наши войска оставили Херсон.

«Мы можем сейчас по линии Днепра очень хорошо держать оборону, его пересечь тяжело, и это развязало руки на работу в других регионах, – отметил он. – Понимаете, Крым не только степной, он ещё и горный. И здесь, в отличие от всех освобождённых областей, люди-то реально уже русские. Вот почему ЦИПсО и пробивает создать неуверенность в людях, сомнение в том, что их защитят. Вообще, как бы – Крым это просто гигантская военная база Российской Федерации, и взять её здесь ну, как минимум, два арсенала есть. Снабжение продуктами питания, топливом – по морю его очень будет просто организовать. Почему будут возможные попытки нанесения каких-то ракетно-бомбовых ударов, и мы видим постоянно летают вдоль Крыма самолёты-разведчики. Для наступающей стороны, прежде всего, пройти Перекопский перешеек – это большая проблема, а потом ведь театр действий поменяется на горно-лесистую местность».

Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов добавил, что в серьёзной прессе на Западе обсуждается тема соразмерности усилий для завоевания Крыма и Донбасса полученному результату – это русские регионы, где придется уничтожать русское население для сохранения территорий.

«Буквально на днях в журнале «Атлантик» я прочитал очень понятную для американской элиты, в том числе политической, историю, что ни Крым, ни Донбасс брать не в интересах Украины, и никогда не было в интересах. Потому что, затем теоретически рассуждают они, что дальше-то? – указал эксперт. – На протяжении всего украинского периода все эти два региона приводили к власти Партию регионов. То есть сейчас встаёт сценарий, даже если такой, как вариант, то хорошо, дальше что? Нужно исключение этих людей вообще, и тогда американским тем же демократам, леволиберальным всяким товарищам придётся объяснять, почему будет происходить откровенный геноцид на этих территориях, потому что по-другому не будет. И тогда им придётся прежде всего уйти из власти. С точки зрения чистой политики, это, конечно, не в интересах штатов. Почему вообще эта логика была странная, что эти два региона, по большому счёту, они давили на эту самую украинскую систему, которую сами же американцы создавали. Это всегда была такая история украинского государства, и весь вообще консенсус, в том числе, только потому, что Россия рассматривала эти регионы как под защитой, и как только эта концепция начала разваливаться, развалилось украинское государство. А оно развалилось. Потому что полстраны уже уехало, и с точки зрения демографии — это уже половина Украины».