Не только на Украине, но и в России после развала СССР удалось внедрить школьные учебники, насаждающие молодежи враждебную идеологию и ценности. И у всех этих учебников и теорий есть конкретные авторы, имена которых до сих пор не названы.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» напомнила гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы помните, после развала Советского союза все наши ценности практически нивелировались. Вспомните: «Америка, всё только западное, только это хорошо. Всё что наше – плохо»… Так назовите же этих министров, учёных, кто эти учебники делал, и всех остальных. Ведь сегодня это важно, потому что просто «люби свою Родину» говорить бесполезно», – сказала Умрихина.

По её словам, «всегда надо говорить правду, она всегда лечит» – «ведь нельзя жить без ошибок, ни в какой области, включая и военные операции».

«И здесь нужно аналитикам дать полный расклад, где и когда мы свернули с этой дороги, где и когда мы позволили не добить бандеровцев и их оставить, пожалеть. Где мы изменили систему образования, в которой дети наши усомнились, а кто вообще победитель? И люди усомнились, кто победитель? Ведь всё это было при нашей жизни», – напомнила Умрихина.

Она добавила, что еще недавно российские дети тоже с трудом отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне и о том, кто же победил фашизм.

«Конечно, с этим надо бороться только наукой и документалистикой. Сейчас серьёзно возрастает роль музеев, как в хорошем смысле идеологии, то есть доказательной базы. Мы очень надеемся на учёных наших, исследователей. Они доказательно показывают, как это было, и кто был победителем, кто был рядом, кто и когда начал воевать, кто и когда вступил в эту борьбу», – подчеркнула Умрихина.

По ее словам, на Украине бандеровщина была насаждена тоже постепенно.

«Произошло это не за один день, вдолбить человеку в голову, что у него может быть другая вера. Конечно, на вопрос, как это могло случиться, только одно могу сказать: одна часть Украины – это вот те самые затаившиеся бандеровцы, которые никогда не любили ни свою землю, ни нас. Мы ведь знаем их зверства и предательство, которые даже фашисты не могли вынести. Вот это и возродившийся сегодня «Азов» и все прочие убеждённые», – отметила Умрихина.

По ее словам, вооруженный конфликт сказался и на фестивале «Боспорские агоны», который проводит музей-заповедник, – с оргкомитетом порвали связи некоторые авторы, до этого публиковавшие труды о русских поэтах.

«Даже в нашем музее такие трагические истории, когда дети работают в музее, родители жили на Западной Украине и отреклись от своих детей, раз вы с Крымом перешли в Россию», – сказала Умрихина.