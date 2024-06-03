Крымская Юнармия напугала СБУ

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На Украине возбудили уголовное дело против руковдителя регионального штаба Юнармии в Крыму Сергея Гаврильчука.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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В вину Гаврильчуку ставится «вербовка школьников на войну против Украины».

«Находясь на должности, он массово привлекает местных школьников в милитарную организацию страны-агрессора. Указание направлять своих учеников в «Юнармию» есть в каждой школе полуострова. Инструкторы этого учреждения идеологически настраивают детей против Украины. Также обучают школьников тактике ведения боя и проводят с ними огневую и разведывательно-диверсионную подготовку. Кроме того, в местной ячейке «Юнармии» введены полевые выходы с учениками для занятий по минно-взрывному делу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце учебного года старшеклассники сдают соответствующий экзамен, «по результатам которого Гаврильчук лично вербует «выпускников» в вооруженные силы России».

«Таким образом, фигурант выполняет указание Кремля по пополнению новым личным составом оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны», – утверждает украинская спецслужба.

Указывается, что Гаврильчуку заочно сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.