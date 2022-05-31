Крымская ж/д готова обеспечить любые грузопотоки с Херсонщиной и Запорожьем

31.05.2022  20:59 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Торговля, Транспорт, Украина
Новости Украины

Крымская железная дорога способна осуществлять любые перевозки, в том числе с Херсонской и Запорожской областями.

Об этом заявил генеральный директор КЖД Михаил Гончаров, отвечая на вопрос, о готовности возобновить сообщение с югом Украины.

Крымская железная дорога способна осуществлять любые перевозки, в том числе с Херсонской и Запорожской...

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«Крымская железная дорога осуществляет перевозки внутри полуострова, – подчеркнул Гончаров. – Путевое развитие и вообще инфраструктура КЖД в пределах своей зоны обслуживания находится в хорошем состоянии и способна осуществлять любые перевозки».

В ближайших планах КЖД сделать дополнительно двухпутные разъезды на ветке от Керчи до Джанкоя, и сократит сорокаминутный отстой составов во Владиславовке из-за смены локомотива.

«На будущее мы понимаем, что если у нас основной путь через Керчь, то там должна быть двухпутная ветка. Пока только усиливаем те перегоны, которые имеют наименьшую пропускную способность», – пояснил Гончаров.

По его словам, вопрос об электрификации этого участка дороги, как и строительстве прямой ветки от Керчи в Симферополь, не в повестке дня. С нынешней инфраструктурой КЖД справляется с пассажиропотоком и перевозкой грузов.

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