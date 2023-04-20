Крымские армяне помянут жертв османского геноцида

Армяне Крыма 24 апреля проведут мероприятия в честь 108-й годовщины Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

Традиционно на крестный ход в Симферополь приедут несколько сотен представителей армянской диаспоры Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказала в эфире «Радио Крым» руководитель отдела по работе со СМИ Крымского армянского общества Лусинэ Марянян, памятным мероприятиям посвящена научная конференция в КФУ им. Вернадского. В воскресенье 23 апреля в Симферополе состоится кинопоказ фильма «Живи и помни», а 24 апреля на территории Староармянского кладбища пройдут крестный ход, поминальная служба и возложение цветов к памятнику Жертв геноцида армян в Османской империи.

«Приближается самая трагическая страница истории армянского народа 24 апреля, – отметила Марянян. – Геноцид армян осуществлялся систематически и не в один год, а несколько лет, но отмечается 24 апреля, так как именно в этот день 24 апреля 1915 года были арестованы и убиты более 800 представителей армянской интеллигенции, то есть цель была – обезглавить народ, оставить народ без лидеров. Эту дату отмечают армяне во всём мире, и в Крыму, соответственно, так же. У нас большая диаспора, и 24 апреля в Симферополь съезжаются армяне со всех уголков полуострова. У нас есть местные национальные армянские автономии, они также в свою очередь возлагают цветы к каким-то памятникам, хачкарам – это каменные кресты. Мы приглашаем всех крымчан принять участие в памятных мероприятиях, так как эта дата очень значимая для армян. Как раз геноцид стал причиной расселения армян по всему миру – геноцид 1915 года стал причиной того, что сейчас в диаспоре армян живёт гораздо больше, чем на территории исторической Родины».

Россия в 1995 году приняла заявление, осуждающее геноцид армянского народа и признающее 24 апреля Днём памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В 2005 году Верховный совет Крыма принял постановление «О Дне памяти жертв трагедии армянского народа».

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 миллионов человек. С 1915 по 1922 год в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллионов армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает, что гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.

В 2015 году в Первопрестоле Армянской апостольской церкви прошла церемония канонизации жертв геноцида. Решение причислить мучеников к лику святых Архиерейский собор армянской церкви принял в 2014 году. Отныне в церковном календаре 24 апреля отмечается как «День памяти святых мучеников, павших во время геноцида армян за веру и Отечество».