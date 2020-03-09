Крымские белорусы намерены открыть национальное представительство в Минске

09.03.2020, Москва, Елена Острякова

Крымское землячество будет создано в Белоруссии.

Об этом в интервью изданию «Белорусский политринг» заявил глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из главных фактических итогов нашего визита в Минск – это принятие решения и старт процесса подготовки создания «Крымского землячества Белоруссии». Если у нас есть белорусская община Крыма, то, наверное, вполне имеет право на жизнь и Крымская община Белоруссии», – пояснил Чегринец.

Он рассказал, что представители белорусской общины в Крыму провели в Минске ряд важных официальных и неофициальных встреч «с российскими структурами, белорусской стороной».

«Де-факто российский статус Крыма признаётся всеми и официальными, и неофициальными структурами. Жители Беларуси очень трепетно отнеслись к крымской весне и возвращению Крыма домой, каждый второй тост за КрымНаш. Де-юре мы очень ждём признания от белорусских властей, ибо складывается парадоксальная ситуация, когда одна часть Союзного государства вроде как не признаёт другую часть Союзного государства, чем создаёт в первую очередь проблемы своим же гражданам», – отметил крымский общественник.

Ранее Чегринец направил обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем. Ответы с отказами он получил из государственных компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога». Они ссылались на экономическую нецелесообразность.

В прошлом году Крым посетили 150 тысяч граждан Республики Беларусь, в этом ожидается 200 тысяч человек.

Белоруссия, которая называет себя союзницей России, до сих пор не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также российский статус Крыма.