Крымские депутаты выставили на продажу часть дворца губернатора Новороссии

Депутаты Госсовета Крыма выставили на продажу в частные руки Чайный домик, относящийся к ансамблю знаменитого Воронцовского дворца на южном берегу полуострова.

Об этом в своем блоге сообщает крымский общественник Александр Талипов.

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«Знакомьтесь, это «Чайный домик», или как его еще называют «Пропилеи».

Он был построен в 1829 году. Говорят, в то время граф Воронцов был увлечен классицизмом и выстроил себе домик для чаепитий прямо возле пляжа. Домик расположен в Воронцовском парке-памятнике садово-паркового искусства, являющимся ООПТ.

Сегодня его стыдливо депутаты Госсовета Крыма выставили на продажу.

Голосовали пакетом, чтоб нигде, видимо, он не прозвучал, а в документах просто назвали «нежилым зданием» (чайный домик) и указали недействующие кадастровые номера.

Ни один депутат не задал по этому поводу вопрос, решение принято, и историческое здание, вместе с постройкой гостиничного назначения будут проданы. Не сомневайтесь, за копейки и правильным людям! Ну почему в Крыму так? Почему это здание не входит в комплекс Воронцовского дворца? Кто вам дал право распродавать крымскую историю?» – возмущается Талипов.