Крымские дворы превратились в «заброшки» после дорогого благоустройства

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В следующем году Крым получит 7,5 миллиардов на благоустройство от правительства Москвы.

Это половина от финансовой помощи этого года, направленной по поручению президента РФ для ремонта придомовых территорий и общественных пространств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все муниципалитеты, кто до 1 июля выполнил работу по предыдущим контрактам, будут в приоритете, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. – Проектную документацию делать в этом году, но при согласовании с республиканскими властями, тем более, что подрядчики проектов – республиканские ведомственные предприятия».

Деньги на приведение в порядок дворов, парков и скверов правительство Москвы стало выделять по соглашению с властями республики в 2020 году. Масштабная реконструкция превратилась в долгострой – ряд дворов подрядчики бросили на полпути, а власти подписывали акты готовности, чтобы показать высокий процент выполнения. При высокой стоимости объектов качество выполнения вызывает нарекания жителей: даже при ремонте центральной площади Симферополя под окнами кабинета главы Крыма подрядчик умудрился схалтурить.

Всего за три года правительство Москвы выделило на благоустройство Крыма 32 из запланированных 45 миллиардов рублей. Приводить в порядок брошенные в 2020 году дворы Симферополя будут уже за средства местного бюджета.