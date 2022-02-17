Крымские единороссы предпочли откреститься от сбившего насмерть старушку однопартийца

17.02.2022  12:13 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Политика, Происшествия, Россия


Дело крымского депутата-единоросса Игоря Буданова, который за рулем BMW сбил пожилую женщину, взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Депутату вменяют нарушение правил дорожного движения, в результате которого погиб человек.

Но вот, что интересно. По сети гуляет фотокопия сводки самого происшествия, из которой следует, что Буданов в нарушение правил дорожного движения место ДТП покинул. Соседи и родственники погибшей говорят, что Буданов увез ее в больницу после того, как стало ясно – положение тяжелое.

Дело крымского депутата-единоросса Игоря Буданова, который за рулем BMW сбил пожилую женщину, взял под...

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Момента аварии никто не видел, но белый депутатский BMW в общем дворе по ул. Ленина видели не раз. Буданов приезжал сюда к своему другу. Видимо в момент выезда из двора в вечернее время депутат не разглядел пенсионерку. Ответственности за ДТП со смертельным исходом это с него не снимает. Говорят, он пытался финансово компенсировать родственникам потерю близкого человека. Пока идет следствие, они не согласны озвучивать свою точку зрения на причины аварии. Им предстоит хоронить 73-летнюю родственницу.

Предположительно в этом узком заезде во двор депутат сбил женщину.

По стечению обстоятельств 9 лет назад Буданов тоже совершил наезд на пешехода, находясь за рулем BMW. На тот момент Буданов был главой Добровского сельсовета, и, как он рассказал журналистам, 8-летний мальчик выскочил из-за остановившейся маршрутки. Водитель успел затормозить и вывернуть руль. Медики диагностировали у ребенка ушиб бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Тогда с родителями ребенка удалось договориться.

Странно, что при всей неоднозначности ситуации крымские единороссы предпочли откреститься от однопартийца и публично плюнуть в его сторону. Известно, что Буданов ехал за рулем BMW, еще недавно принадлежащего спикеру Госсовета Крыма и лидеру местной ячейки ЕР Владимиру Константинову. Ни одного автомобиля BMW в декларации Буданова не значится.

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