Крымские эксперты разошлись в оценке последствий смерти «судакского короля»

После кончины видного крымского политика, экс-депутата Верховной рады Украины Бориса Дейча, которого на полуострове называли «хозяином Судака», в восточном Крыму может начаться передел собственности. В частности, это касается земель под застройку, поскольку сегодня этот регион рассматривается как один из перспективных для освоения.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Сергей Киселев.

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«Мы, крымчане, плохо знаем все серые истории его бизнеса. В тени происходит очень много событий – от распределения финансовых потоков и влияния в тех или иных отраслях экономики до тех назначений, которые происходят на разные должности. Поэтому судить о том, что там будет происходить, очень сложно. Но то, что что-то происходить будет – это точно. Я не исключаю вариантов даже каких-то экстраординарных последствий этого. События будут развиваться, учитывая, что сейчас нарастает внимание к восточному Крыму, учитывая то, как так называемые предприниматели осваивают территории, уничтожая вокруг себя все подряд ради своих бездарных проектов, связанных со строительством на берегу моря, мест для размещения отдыхающих, созданием необходимой инфраструктуры. Я думаю, что один из ключевых игроков в восточном Крыму, в силу естественных причин, вышел из этой борьбы и уже не калиточка, а ворота открыты. Поэтому там, как я предполагаю, начнутся интересные процессы», – прогнозирует Киселев.

При этом, еще один крымский политолог, председатель Общественной палаты республики Александр Форманчук, исключает какие-либо титанические изменения. По его словам, во-первых, Дейч понимал, что кончина близка и успел завершить дела, а во-вторых, он был близок к действующей власти.

«Я не вижу никаких рисков, связанных с перераспределением. Недаром Бориса Давыдовича при жизни называли мудрым дедом. Дело в том, что ему было уже 83 года, и он прекрасно понимал, что ему жить осталось не так много, поэтому успел все предусмотреть и решить все вопросы, которые были связаны с собственностью и так далее. То, что у него личный авторитет в судакском регионе – ну был, но это не значит, что у него были какие-то схемы, которые надо сегодня срочно переделывать. Еще раз подчеркиваю – при жизни Борис Давыдович все предусмотрел и никаких в этом плане последствий его кончины не предвидится. Тем более, он был внештатным советником Сергея Аксенова и выполнял многие его поручения по судакскому региону. В этом смысле он понимал и знал свою роль и место, хорошо и трезво это все оценивал», – заключил Форманчук.