Крымские клубы с опозданием на 8 лет вступают в Российский футбольный союз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Футбольный клуб «Севастополь» подал заявку на лицензирование в Российском футбольном союзе и готовится пройти комиссию на соответствие как самого клуба, так и своего домашнего стадиона.

Об этом на заседании Заксобрания Севастополя сообщил начальник горуправления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По ФК Севастополь к нам уже предварительно выезжала комиссия Российского футбольного союза на первичный осмотр объекта и состояние дел АНО «ФК Севастополь». Необходимые заявки на лицензирование поданы в Российский футбольный союз и клубом «ФК Севастополь», и объектом «Центр спортивной подготовки», и параллельно с предварительным выездом комиссии РФС ведется устранение замечаний, которые были в рамках первичного осмотра, – сообщил Резниченко.

– Соответственно, после 16 мая мы ждем определение даты выезда комиссии по лицензированию клуба, и я уверен, что мы процедуру лицензирования пройдем. Дальнейшее развитие, календарь – это уже следующая операция. Пройдём сейчас процедуру лицензирования и достойно представим город на ФНЛ 2».

Напомним, Футбольная национальная лига направила предложения в симферопольскую «Таврию», футбольные клубы «Севастополь», «Рубин-Ялта», керченский «Океан» пройти процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе для включения в состав участников Второй лиги (третьего по силе дивизиона чемпионата России).

«Океан» уже заключил договор с президентом ФНЛ Наилем Измайловым на проведение аттестации на футбольный сезон 2023-2024 в первенстве России среди команд второй лиги.

Еще недавно Минспорта РФ расписывалось в собственной беспомощности перед УЕФА и ФИФА, запретившими крымским командам участвовать в российских чемпионатах.

УЕФА и ФИФА не признают матчи, сыгранные футбольными клубами Крыма.