Крымские клубы с опозданием на 8 лет вступают в Российский футбольный союз

Любовь Смирнова.  
12.05.2023 16:24
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 73
 
Дзен, Крым, Россия, Санкции, Севастополь, Спорт


Футбольный клуб «Севастополь» подал заявку на лицензирование в Российском футбольном союзе и готовится пройти комиссию на соответствие как самого клуба, так и своего домашнего стадиона.

Об этом на заседании Заксобрания Севастополя сообщил начальник горуправления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Футбольный клуб «Севастополь» подал заявку на лицензирование в Российском футбольном союзе и готовится пройти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«По ФК Севастополь к нам уже предварительно выезжала комиссия Российского футбольного союза на первичный осмотр объекта и состояние дел АНО «ФК Севастополь». Необходимые заявки на лицензирование поданы в Российский футбольный союз и клубом «ФК Севастополь», и объектом «Центр спортивной подготовки», и параллельно с предварительным выездом комиссии РФС ведется устранение замечаний, которые были в рамках первичного осмотра, – сообщил Резниченко.

– Соответственно, после 16 мая мы ждем определение даты выезда комиссии по лицензированию клуба, и я уверен, что мы процедуру лицензирования пройдем. Дальнейшее развитие, календарь – это уже следующая операция. Пройдём сейчас процедуру лицензирования и достойно представим город на ФНЛ 2».

Напомним, Футбольная национальная лига направила предложения в симферопольскую «Таврию», футбольные клубы «Севастополь», «Рубин-Ялта», керченский «Океан» пройти процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе для включения в состав участников Второй лиги (третьего по силе дивизиона чемпионата России).

«Океан» уже заключил договор с президентом ФНЛ Наилем Измайловым на проведение аттестации на футбольный сезон 2023-2024 в первенстве России среди команд второй лиги.

Еще недавно Минспорта РФ расписывалось в собственной беспомощности перед УЕФА и ФИФА, запретившими крымским командам участвовать в российских чемпионатах.

УЕФА и ФИФА не признают матчи, сыгранные футбольными клубами Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть