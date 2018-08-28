Крымские коммерсанты потирают руки после закрытия ТЦ властями Севастополя

28.08.2018, Севастополь, Максим Карпенко

Крымские бизнесмены благодарят губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова за закрытие торговых центров в городе – теперь ТЦ в Симферополе испытывают огромный приток клиентов, которые в преддверии 1-го сентября приезжают в город из соседнего субъекта. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Руслан Осташко.

По его словам, закрытие севастопольских ТЦ связано не столько с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64-х человек, сколько с личной неприязнью Овсянникова к севастопольским бизнесменам.

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«С Кемерово это, конечно, не связано абсолютно никак – это, конечно, повод, по которому начали кошмарить некоторые торговые центры, а некоторые, почему-то, с точно такими же параметрами, не стали кошмарить. Но это, естественно, повлияло на цены – они выросли процентов на 20 минимум. За такое решение губернатора благодарят бизнесмены из Симферополя, которые получили огромный приток, особенно в преддверии первого сентября и начала школьного сезона. Огромный приток из Севастополя, люди приезжают закупать именно в Симферополь, потому что и выбор больше, и все дешевле. Я думаю, за такое назначение отдельно Аксенов должен поблагодарить руководство нашей страны за то, что такого губернатора дали Севастополю, потому что все, что он делает, идет на пользу развития соседнего региона, но никак не на пользу развития города. Все же прекрасно понимают, что это личная неприязнь Овсянникова к Плотке, поэтому здесь вопрос даже не в бизнесе – цель вполне понятна, есть цель разорить конкретно неугодного человека, с которым были публичные конфликты», – заявил Осташко.

Депутат Законодательного собрания города Татьяна Щербакова в комментарии «ПолитНавигатору», подчеркнула, что закрытие торговых центров в разгар курортного сезона, действительно, больно ударило по бизнесменам, но отметила, что и сами ТЦ работали с нарушениями.

«Почему все получилось так неудобно – потому что вдруг вспомнили, а до этого, пока не случилась трагедия, никто не знал, да, что у нас торговые центры работают с нарушениями правил безопасности? А тут вдруг все вспомнили и кинулись. То, что проверили – это замечательно. То, что проходы освободили, место для объезда спецтранспорта оставили, видно, что какие-то мероприятия явно проводятся. Сказать, что не нужно этого было делать, я не могу. Другое дело, что не делали, пока петух не клюнул, к сожалению… Это, конечно, беда для самих владельцев торговых центров, потому что они, конечно, серьезные убытки понесли в связи с тем, что такой хороший сезон, гораздо лучше, чем в прошлом году, а они в этот момент были закрыты».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что всероссийская кампания по проверке пожарной безопасности торговых центров после мартовской трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» уже забылась везде в России, но не в Севастополе. Здесь так и не открылись крупнейшие торговые площадки: ТЦ «SeaMall», «Плаза», ЦУМ, «Муссон» и другие.