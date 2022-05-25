Крымские КПП могут не справиться с грузопотоком из Херсонщины и Запорожья

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Новости Украины

Пункты пропуска через государственную границу РФ с территорией Херсонской области не рассчитаны на интенсивный грузопоток, который сейчас наблюдается со стороны Украины.

Пограничники работают на пределе своих возможностей, проводя досмотр грузов и транспорта, тем самым обеспечивая безопасность в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередь из десятков грузовых фур в своем телеграм-канале показал экс-министра транспорта Крыма, глава региональной ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин. Грузовики стоят в очереди на досмотр вместе с легковым транспортом, и это становится проблемой как для скоропортящихся товаров, так и для пассажиров легковушек.

«Нагрузка на пункты растет кратно, – подчеркнул Цуркин. – Пограничники сейчас работают на пределе своих физических возможностей – досмотр транспорта, оформление граждан, обеспечение безопасности».

Отвести дополнительные площадки для досмотра вне пунктов пропуска нельзя. Этим заведует казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Грузоперевозчики намерены обратиться в Минтранс РФ и к Росгранице с просьбой обустроить дополнительные площадки и разрешить на них досмотр хотя бы по временной схеме. Вопрос не терпит отлагательств, поскольку объемы грузоперевозок будут только расти.

Из Херсонской области в Крым еженедельно завозят по 400 тонн овощей и фруктов. Поскольку административно Херсонщина остается территорией Украины, свободное перемещение товаров не предусмотрено и временно согласовано в пределах Крыма.