Крымские медики-добровольцы вернулись из суровой командировки в Мариуполь и Докучаевск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Бригада крымских медиков из 30 человек вернулась в Крым после двухнедельной работы на Донбассе.

В больницах Докучаевска и Мариуполя крымские специалисты налаживали работу хирургической службы и приемного отделения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наша бригада, которую возглавляет главный врач Черноморской районной больницы Егор Титов, за этот недолгий срок смогла полностью организовать работу приемного отделения больницы Мариуполя, – рассказала телеканалу «Миллет» сопровождавшая бригаду глава профильного комитета Госсовета республики Анна Рубель. – Это очень помогло в запуске работы всего лечебного учреждения. Там практически областная больница, если мы говорим по меркам Российской Федерации».

Работать медикам приходилось в тяжелых военно-полевых условиях – в больнице дефицит воды, систематические перебои с электричеством, само медучреждение находится в полуразрушенном состоянии. Спали крымские врачи непосредственно в здании областной больницы в спальных мешках.

Тем не менее, они круглосуточно оказывали помощь гражданам, которые долгое время провели в подвалах и укрытиях. У большинства из них гнойные и инфицированные раны, некоторые длительно не получали жизненно необходимые препараты.

Группа медиков-добровольцев выехала на Донбасс 10 мая. В их числе – врачи разных специальностей, фельдшеры и медицинские сестры. Планируется, что помощь коллегам в ДНР станет регулярной, и каждые две недели бригады добровольцев будут отправляться на медицинскую передовую.