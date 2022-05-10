Крымские медики едут в Донбасс. Украинских ждут на полуострове

10.05.2022  14:18 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Крым, Медицина, Россия, Украина
Новости Украины

Делегация из 30 крымских медиков-добровольцев отправилась на помощь в больницы Донецкой Народной Республики и на прифронтовые территории.

Еще 10 медработников записались в резерв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я как врач, наверное, не могу поступить по-другому, – отметила одна и участниц бригады крымских медиков. – Мы когда-то прошли [путь самоопределения] спокойно и надо помочь тем, у кого такая беда».

По словам председателя комитета Государственного совета Крыма по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анны Рубель, в состав делегации вошли специалисты разного профиля.

«В нашу бригаду входят высококлассные узкие специалисты – один главврач Черноморской районной больницы, ведущий ортопед-травматолог республики, заведующий нейрохирургическим отделением, анестезиологи, хирурги, фельдшеры, педиатры, терапевты, медицинские сестры, – уточнила Рубель. – Сегодня медики очень нужны на Донбассе, поэтому всем, кто откликнулся от Республики Крым, мы предоставили такую возможность отправиться на Донбасс».

В свою очередь в Крыму готовы трудоустроить медиков, прибывших с территории Украины. Как заверил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, для этого нужны подтверждающие профессиональную квалификацию документы.

«Есть ускоренная процедура подтверждения документов об образовании. Мы рады всех встретить, трудоустроить и обеспечить местом работы. Ждем любого специалиста младшего, среднего и высшего звена. Главный вопрос — легализация документов об образовании. Легализировать нужно документы украинского образца в российское законодательное поле. Этот алгоритм разработан, и в течение 5 дней документы можно легализовать», – заверил глава Минздрава.

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