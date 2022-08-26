Крымские медики получили награду за самоотверженную работу в Донбассе

26.08.2022  12:38 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Крым, Медицина, Общество, Россия


Крымские медики, работавшие в Донбассе, удостоены медали «За мужество и доблесть».

Награды сегодня вручали в Совмине республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымские медики, работавшие в Донбассе, удостоены медали «За мужество и доблесть». Награды сегодня вручали...

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«Крымчане проявили себя, как настоящие патриоты, сопереживающие своим соотечественникам, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. – Трудно выразить словами все уважение к нашим землякам, которые выполняют воинский долг, помогают лечить раненых и восстанавливать инфраструктуру. Слова благодарности и низкий поклон за активную гражданскую позицию и проявленное мужество!»

Бригада из 28 специалистов помогала медицинским организациям Донбасса оказывать квалифицированную помощь как гражданскому населению, так и военнослужащим РФ и ДНР. В больницах Докучаевска и Мариуполя крымские специалисты налаживали работу хирургической службы и приемного отделения.

Работать медикам приходилось в тяжелых военно-полевых условиях – в больнице дефицит воды, систематические перебои с электричеством, само медучреждение находится в полуразрушенном состоянии. Спали крымские врачи непосредственно в здании больницы в спальных мешках.

Тем не менее, они круглосуточно оказывали помощь гражданам, которые долгое время провели в подвалах и укрытиях. У большинства из них гнойные и инфицированные раны, некоторые длительно не получали жизненно необходимые препараты.

За время работы крымские медики-добровольцы помогли более чем 2 тысячам мирных жителей и военнослужащих, провели сотни операций разного уровня сложности, перевязок, переливаний крови и других манипуляций.

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