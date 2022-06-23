Крымские медики получили высокие награды за помощь Донбассу

23.06.2022  16:16 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Крым, Медицина, Россия


Крымских медработников, участвовавших в организации медицинской помощи в больницах Донбасса, представят к награде.

Такую инициативу поддержал профильный комитет Госсовета Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымских медработников, участвовавших в организации медицинской помощи в больницах Донбасса, представят к награде. Такую...

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Ходатайство о награждении 28 медиков медалями «За мужество и доблесть» представило Министерство здравоохранения РК.

«Эта государственная награда обычно присуждается военным за выдающиеся заслуги и героизм, – отметила глава парламентского комитета Анна Рубель. – Но работа наших медиков на прифронтовой территории достойна того, чтобы отметить их такими высокими наградами».

Бригада крымских медиков из 28 человек в мае отправилась для оказания помощи в больницах Докучаевска и Мариуполя. Крымские специалисты налаживали работу хирургической службы и приемного отделения.

Работать медикам приходилось в тяжелых военно-полевых условиях – в больнице дефицит воды, систематические перебои с электричеством, само медучреждение находится в полуразрушенном состоянии. Спали крымские врачи непосредственно в здании больницы в спальных мешках.

Тем не менее, они круглосуточно оказывали помощь гражданам, которые долгое время провели в подвалах и укрытиях. У большинства из них гнойные и инфицированные раны, некоторые длительно не получали жизненно необходимые препараты.

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