Крымские медики пришли на помощь Мариуполю

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крымские медики, отправившиеся помогать коллегам в Донбассе, оказывают помощь жителям Мариуполя. В больнице нет воды, периодически отключают свет, часть здания без окон и со следами пожара.

Группа под руководством главврача Черноморской районной больницы Егора Титов круглосуточно дежурит в одной из больниц Мариуполя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наши крымские медицинские работники максимально стараются помочь гражданам, которые долгое время провели в подвалах и укрытиях, – рассказала сопровождающая медиков глава профильного комитета Госсовета Крыма Анна Рубель.- У многих гнойные и инфицированные раны. Некоторые длительный период не получали жизненно необходимые препараты. Пласт работы огромный. Но коллеги убедили, что трудностей они не боятся».

Крымские специалисты отправились на Донбасс 10 мая. Спустя две недели пройдет ротация, и группа из 30 человек вернется в Крым. Их заменят другие медработники, которые уже записываются в резерв.

Свое стремление оказаться на передовой они объясняют желанием помочь и получить такой клинический опыт, который в мирных условиях недоступен. Медики живут там же в больницах, работа идет круглосуточно.