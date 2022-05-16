Крымские медики спасают жизни в Донбассе

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Крымские медики продолжают спасать жизни жителям и защитникам Донбасса. Доктора и медсестры проводят все время в операционных и даже отмечают день рождения со скальпелем в руке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, крымскому нейрохирургу Константину Семкину довелось оперировать пациента с минно-взрывным проникающим ранением в голову. Пациент уже сейчас в сознании, его жизни ничего не угрожает.

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Травматологу из Симферополя Павлу Федуличеву в свой день рождения пришлось провести три операции. Вместе с анестезиологом из Судака Андреем Гнутовым они занимались извлечением осколков из тела женщины, пострадавшей в ходе минометного обстрела сел Новомихайловка и Павловка в ДНР.

«Рита находилась дома с семьей, когда в ее дом залетел снаряд ВСУ. Несущая стена упала прямо на женщину, – поделились подробностями в Мининформе Крыма. – Соседи вызвали «скорую помощь», Риту доставили в больницу Докучаевска, ее муж в тяжелом состоянии в одной из больниц Донецка».

Пострадавшая находился в палате после проведенной операции, Состояние пациентки стабильное.

Всего из Крыма на помощь медикам Донбасса отправились 30 специалистов: хирурги, ортопеды, анестезиологи, терапевты, фельдшеры и медсестры. Уже идет запись в резерв тех, кто готов отправится в зону боевых действий.