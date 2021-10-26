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26.10.2021 15:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
История, Крым, Нидерланды, Политика, Россия, Украина
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Крымские музеи оставили без золота. Зеленский угрожает забрать и полуостров

Новости УкраиныАпелляционный суд Амстердама счел скифское золото из крымского музея украинской собственностью. Соответствующее решение вынесено...

Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото из крымского музея украинской собственностью.

Соответствующее решение вынесено сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя объекты происходят из Крыма, они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая на суде, оглашая решение.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, насчитывающая порядка двух тысяч экспонатов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона Амстердаме в феврале 2014 года. После выхода Крыма из состава Украины и присоединения к России музей решил не возвращать золото до решения суда.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин возмущен решением суда.

«Слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства», — заявил Малыгин журналистам.

По его словам, крымские музеи обжалуют решение, если юристы сочтут это возможным.

В свою очередь адвокат Роб Мейер, представляющий интересы музеев, рассказал, что возможность апелляции сохраняется.

«К счастью, суд не зашел так далеко, чтобы приказать привести в исполнение свое собственное решение, которое будет зависеть от того, обратятся ли крымские музеи в Верховный суд», — уточни юрист.

Порадовался решению суда президент Украины Владимир Зеленский.

«Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», — написал Зеленский у себя в Twitter.

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