Крымские музеи оставили без золота. Зеленский угрожает забрать и полуостров

26.10.2021 15:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото из крымского музея украинской собственностью.

Соответствующее решение вынесено сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя объекты происходят из Крыма, они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая на суде, оглашая решение.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, насчитывающая порядка двух тысяч экспонатов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона Амстердаме в феврале 2014 года. После выхода Крыма из состава Украины и присоединения к России музей решил не возвращать золото до решения суда.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин возмущен решением суда.

«Слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства», — заявил Малыгин журналистам.

По его словам, крымские музеи обжалуют решение, если юристы сочтут это возможным.

В свою очередь адвокат Роб Мейер, представляющий интересы музеев, рассказал, что возможность апелляции сохраняется.

«К счастью, суд не зашел так далеко, чтобы приказать привести в исполнение свое собственное решение, которое будет зависеть от того, обратятся ли крымские музеи в Верховный суд», — уточни юрист.

Порадовался решению суда президент Украины Владимир Зеленский.

«Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», — написал Зеленский у себя в Twitter.