Крымские музеи приняли решение вернуть украденное скифское золото вместе с Киевом

Крымские музеи продолжат борьбу за возвращение экспонатов, отправленных по решению суда Нидерландов на Украину. Смириться с несправедливым и незаконным решением никак нельзя.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Даже и не мыслит никто, чтобы остановиться на каком-то этапе и прекратить борьбу. Да, четыре крымских музея проиграли на сегодняшнее время все суды. Хотя хочу напомнить всем, что соглашения были двусторонние. То есть, я подписала соглашение с директором музея Алларда Пирсона. Подписи ставят два директора – и печати. По всем международным правилам он был обязан вернуть именно тому музею, от которого он принял эти музейные артефакты. Но, к сожалению, всё это было заполитизировано. Почему они коснулись области культуры, которая должна быть над политикой, над войной? Это ведь наследие мирового уровня. Просто храниться оно по всем международным правилам должно на той земле, откуда оно взято. Поэтому, конечно, все артефакты наших крымских музеев должны вернуться домой», – подчеркнула Умрихина.

Однако шансы на возращение в настоящее время она оценивает как мизерные. Поданная апелляция в Европейский суд по правам человека касается нарушений юридических процедур, и ожидать какой-то справедливости от европейского правосудия не стоит.

«Если не получится там, нам придётся в Киев идти за нашими драгоценностями. Потому что это достояние наше – и всех тех, кто придёт за нами, по-другому нельзя. Иначе это потеря нашей идентичности, мы должны за это побороться», – заключила Умрихина.

В ноябре прошлого года украинские СМИ растиражировали кадры с въезжающим на территорию музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» грузовиком, в котором, как утверждается, в Киев прибыли экспонаты крымских музеев. 10 лет они находились за рубежом в составе межмузейной экспозиции «Крым: золото и тайны Чёрного моря», и по решению суда в Нидерландах были переданы Украине, которая заявила свои права на артефакты. Теперь почти 3 тонны экспонатов находятся на территории, где никто не может гарантировать их сохранность.

Позже «скифское золото» должны передать в Национальный музей истории Украины. При этом сам музей сообщает, что экспонаты уже прошли независимую проверку – это 565 античных скульптур, скифских и сарматских украшений.

При этом часть коллекции уже промелькнула на «черных рынках» Европы. Так, в Испании полиция изъяла похищенное «скифское золото» на 60 миллионов евро. 11 ювелирных украшений были оформлены как собственность украинской православной церкви.

История со «скифским золотом» больше лежит в политической плоскости, чем в юридической. Договоры, подписанные с четырьмя крымскими музеями – Центральным музеем «Таврида», Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником, Бахчисарайским историко-культурным заповедником и музеем-заповедником «Херсонес Таврический» оказались никчемными перед стремлением Запада использовать любой повод, чтобы показать свою бескомпромиссность во взаимоотношениях с Россией и поддержку Киеву.

Четыре крупнейших музея Крыма направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». Больше 500 экспонатов должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Но в связи с воссоединением Крыма с Россией по требованию Украины Нидерланды приостановили процесс возвращения артефактов.

В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине. Российская сторона обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов, но суд отклонил жалобу.