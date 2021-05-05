Крымские отели загружаются рекордными темпами

05.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Крымские отели уже настолько заполнены туристами, что закрывают бронирование номеров на летний сезон.

Об этом журналистам заявил глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зависимости от объекта, высокий уровень бронирования в Большой Ялте – где-то уже до 80-90%, а на некоторых уже даже объявлен сто. Следом идет Большая Алушта – тоже Южный берег Крыма, высокий уровень бронирования – до 70-80% загрузка, менее популярные – по 60%», – заявил Зелинский.

Его информацию подтвердила председатель Комитета по курортно-туристической и выставочной деятельности Мария Мальгина. По ее словам, большая загрузка в первую очередь касается крупных средств размещения.

«Безусловно, Борис прав. Насколько я знаю, продан не только высокий сезон, но во многих объектах, действительно хороших, уровня четыре и выше звезд, с хорошим сервисом глубина продаж до ноября месяца.

Что касается малых отелей, там тоже хорошо идет загрузка, но конечно, это не такая ситуация, потому что в первую очередь, все равно все определяет маркетинг и те объекты, которые занимают грамотную позицию с точки зрения активной маркетинговой стратегии, те уже тоже заполнены. Малые отели загружаются чуть позже, но тем не менее, загрузка хорошая», – сказала Мальгина.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова также отметила, что небольшие базы размещения заполнены практически под завязку.

«У тех, кто работает сезонно, загрузка на лето почти 100%, все занято. Это те объекты, которые давно в информационном поле, которые работают с репутацией, которые продвигают себя на всевозможных площадках. Те, кто стоит в тени и дай бог, чтоб они были на «Авито», у них есть вопросы с продажами.

Но и они сдадутся, потому что люди ходят с чемоданами, стучатся во все двери: «Где жилье можно найти?». То есть, им тоже перепадет часть туристического потока. У тех, кто работает круглый год, уже даже на майские праздники стопроцентная загрузка.

Сезон однозначно будет удачный. Но предупреждаю всех отельеров, чтобы не задирали цены, оказывали максимально правильный и грамотный сервис, комфорт, уют, чтобы, когда откроют границы, гость к нам вернулся, чтобы в следующем сезоне вы не стояли полу-пустые», – заявила Стамбульникова.

Бывший директор Крымского туристического центра Дмитрий Савченко подчеркнул, что уже сегодня туристы сталкиваются с неприятностями и неадекватным поведением некоторых отельеров, которые отменяют проданные ранее брони, чтобы перепродать их подороже.

«Брони есть, цены повышаются. Встречаются случаи, когда брони, сделанные ранее по низкой цене, отменяются, чтобы их потом перепродать подороже. Ситуация способствует тому, что если они хотят больше заработать, они пытаются это сделать. Как они себя ведут – эту оценку не я буду делать», – отметил Савченко.

Еще одной проблемой в курортный сезон может стать дефицит воды, с которым полуостров столкнулся еще в прошлом году. По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, владеющего пансионатом в Крыму, грамотные средства размещения уже смогли решить эту проблему.

«Практически все крупные объекты поставили накопительные ёмкости. Мэр Ялты сказала, что вода будет подаваться без перерывов, но после этого выступил Сергей Аксенов и сказал, что вряд ли без перерывов, вода будет подаваться только днем, а ночью не будет.

Но в принципе, это не сильно мешает, с учетом того, что в больших объектах размещения существуют накопительные емкости, ночью помыться воды хватит. У маленьких объектов могут быть проблемы с подачей воды в вечернее и ночное время с учетом того, что события будут развиваться по сценарию, описанному Аксеновым. Мы надеемся, что все-таки, вода будет подаваться круглосуточно», – говорит Царев.