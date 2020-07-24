24.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Крым-курорт, Туризм
Просмотров:

Крымские отели загружены под заявязку


Крым принял первый миллион туристов в этом сезоне.

Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Аксенова, объем турпотока в республику достиг рекордного показателя – сегодня загрузка крымских отелей составляет почти 100%.

«Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95%. Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти.

Увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов. На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона. Треть отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% – по железной дороге, 63,1% – автотранспортом по Крымскому мосту», – сообщил Аксенов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть