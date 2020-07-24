Крымские отели загружены под заявязку

24.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крым принял первый миллион туристов в этом сезоне.

Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аксенова, объем турпотока в республику достиг рекордного показателя – сегодня загрузка крымских отелей составляет почти 100%.

«Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95%. Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти.

Увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов. На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона. Треть отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% – по железной дороге, 63,1% – автотранспортом по Крымскому мосту», – сообщил Аксенов.