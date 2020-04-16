Крымские пенсионеры и подростки стали главными нарушителями карантина

16.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Со вчерашнего дня полицейские в Крыму составили более двухсот админпротоколов на нарушителей режима повышенной готовности.

Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции заявил замначальника крымской полиции Александр Смаглин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам правоохранителя, крымчане при этом массово звонят на «горячую линию» полиции, чтобы уточнить свои права на время режима повышенной готовности.

«Составлено 208 административных протоколов по статье 20.6.1. Это в отношении тех лиц, которые на улицах находились беспричинно. Чуть больше 500 звонков поступило на «горячую линию». Люди спрашивали в основном, можно ли находиться на улице, можно ли поехать на тот объект, тот магазин, сходить на почту. Всем даны разъяснения. И поступило всего четыре жалобы, из которых ни одна не подтвердилась», – заявил Смаглин.

Полицейский также подчеркнул, что основными нарушителями являются подростки и пенсионеры – за вчерашний день домой силовики отправили 188 пожилых людей и оштрафовали родителей девяти детей.

«Наряды у нас не только в дневное время выходят, но и в вечернее. Вечером подростки начинают выходить, вот это основная категория, которая у нас в качестве нарушителей была задокументирована», – сообщил Смаглин.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 37 человек с подтвержденным заболеванием COVID-19, из них 14 человек выздоровели и были выписаны из больниц. В Севастополе сегодня подтвердились четыре новых случая инфицирования. Общее число заболевших COVID-19 в городе составило 12 человек, из них четыре выписаны из больниц.