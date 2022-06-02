Крымские перекупщики наживаются на херсонских и запорожских фруктах

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Поставки сезонных овощей и фруктов из Херсонщины на треть снизили цены в Крыму на эту продукцию.

Это следует из ответа Минпромполитики Крыма на запрос «ПолитНавигатора».

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Цены на борщевой набор в сравнении с мартом снизились на 20%, огурцы, помидоры, зелень на 30%. Херсонская клубника и зеленый горошек по стоимости ниже цен прошлого года – 120 и 600 рублей за килограмм соответственно.

На оптово-розничном рынке «Крымский Привоз» для херсонских и мелитопольских фермеров определен отдельный торговый ряд, где за товаром выстраиваются очереди: капусту здесь можно купить по 30 рублей за килограмм, картофель по 25 рублей, морковь и свеклу по 30-40 рублей.

По оценке Минпрома РК, завоз херсонских овощей служит сдерживающим фактором в ценовой политике на крымских рынках. Но чем ближе к дому, тем цены выше. И виной тому цепь перекупщиков.

Фотографии с ценами на рынках Херсонской и Запорожской областей в своем телеграм-канале опубликовал экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава регионально Ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин.

«На фото свежие цены в гривне (да, она там еще ходит) на овощную продукцию. Курс – умножайте вдвое, получите в рублях, – подчеркнул Цуркин. – Озвученная мной ранее тема о спекулянтах четко дает вам понять: сколько стоят овощи в Мелитополе, и цена этих овощей на рынке под вашим домом в РФ. Разница кратно. И если вам будут говорить о логистике, то, напомню, от Мелитополя до Симферополя, чуть более 200 км».

К слову, в обратную сторону можно вывозить любую продукцию за исключением зерна и удобрений.