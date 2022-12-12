Крымские полициейские молча глотали оскорбления России от заукраинца

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Административный протокол за дискредитацию военнослужащих РФ составлен на жителя Армянска, который в пьяном виде пытался спровоцировать конфликт с бойцами в одном из кафе.

Свои показательные выступления «за Украину» задержанный продолжил в отделении полиции города Красноперекопск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официального сообщения от МВД по поводу инцидента нет. Он получил огласку благодаря блогеру Александру Талипову, разместившему видео с «пламенной речью укропатриота», с трудом пытающегося говорить на украинском языке, но якобы разбирающегося в вопросах законодательной основы референдума и коллаборации.

«Это не Российская Федерация, это временно оккупированная территория Украины. Понимаете, да? А что я должен тебе, должен тебе свой дом оставлять, потому что вы сюда пришли? С …уя ли. Если мне укроп скажет, что я предатель, я им скажу, чтобы они доказали это в начале. Что я такого сделал, чтобы стать предателем?» – вещал заукраинец в отделении полиции и напоследок заявил, что Россия ему испоганила 8 лет жизни.

Оказалось, что свою активную позицию задержанный давно транслирует в социальных сетях, и даже оставляет всем желающим личной встречи почтовый адрес и паспортные данные.

Проверить их подлинность смогут правоохранители, поскольку в высказываниях жителя Армянска достаточно фактов для возбуждения уголовного дела.

«Ему даже по хребту не дали, а молча глотали оскорбления нашего президента, государства и армии, – посетовал Талипов в комментарии к видео с задержанным. – Я прошу «товарища майора» возбудить уголовные дела и закрыть ублюдка, а если провести у него обыски, можно многое интересного найти».