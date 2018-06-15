15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Крымские политики и общественники не рады визиту “перекрасившейся” землячки

Украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились о встречных визитах в РФ и Украину с целью инспектирования условий содержания заключенных граждан обеих стран, передает корреспондент ПолитНавигатора” со ссылкой на информагентство “Новый День”.

По договоренности каждый омудсмен проведает 34 заключенных на территориях обоих государств.

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В частности, украинский омбудсмен Людмила Денисова планирует посетить осуждённых за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова и Александра Кольченко, осуждённого за убийство российских военнослужащих в Чечне Станислава Клыха,шпиона Романа Сущенко, действовавшего под жкрналистским прикрытием, и других украинцев.

Грядущий визит украинского омбудсмена и бывшей крымчанки Денисовой был неодобрительно воспринят многими общественными активистами и политиками в Крыму.

В частности, среди критиков оказался депутат Госсовета РК Сергей Шувайников, по словам которого, у крымских политиков накопилось очень много вопросов к Денисовой.

«Я бы хотел с ней встретиться, потому что недавно обратился к уполномоченной по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной и попросил разобраться, почему так называемый прокурор АРК на Украине более года назад передал уголовные дела против меня и моих коллег депутатов, обвинив нас в государственной измене. Киевский суд их принял к рассмотрению, но все действия проводились без обвиняемых, мы не встречались со свидетелями, не знаем, кого опрашивали, мы вообще ничего не знаем. Нас просто заочно судят, нарушая все международные документы о защите прав человека. Если Денисова – это действительно уполномоченный по правам человека, а не просто так занимает должность, то она должна обратить на это внимание», – отметил Шувайников.

Также РИА “Новый День” цитирует председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе:

«Мы уважаем решение нашего президента, который предложил обмен визитами уполномоченных по правам человека. Но, к сожалению, мы не можем повлиять на то, что на Украине уполномоченным по правам человека назначили человека, который в свою бытность на разных должностях в Автономии Крыма был замечен во многих неблаговидных поступках. Денисова обманывала крымчан, когда вместо пенсий им давали просроченные продукты, ненужные вещи и так далее. Эти все делишки она проделала, когда возглавляла пенсионный фонд, была министром финансов, депутатом, поэтому, конечно же, крымчане, у которых не отшибло память, воспринимают её такой своеобразной Сонькой золотой ручкой. Если она и окажется в Крыму, то крымчане найдут способ высказать своё мнение о её деятельности. Ей напомнят о том, как она предала крымские интересы, забыв про то, что она родилась в Архангельске и сама россиянка по рождению, а стала благоверной украинкой», – говорит он.

Не слишком рад визиту Денисовой и главный крымский коммунист

Леонид Грач, отметивший, что Россия была вынуждена пригласить украинского омбудсмена с крымских прошлым, чтобы российский омбудсмен Москалькова получила возможность посетить незаконно арестованных на Украине граждан РФ.

«Если Москалькова – достойный человек во всех отношениях, то с точностью до наоборот Денисова – это самая большая проходимка, которая стала вместе с Куницыным (экс-председатель правительства АРК и правительства Севастополя– Ред.) на антикрымскую позицию, стала врагом Крыма и продалась тем, кто Крым хотел уничтожить. Её визит вызывает отвращение, по крайней мере, у меня», – заявил Грач.

Напомним, ранее крымские власти анонсировали проверки законности бизнеса украинских политиков в республике. Среди фигурантов и Людмила Денисова, являющаяся одним из соучредителей ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон», которое после воссоединения полуострова с РФ было перерегистрировано в соответствии с российским законодательством.