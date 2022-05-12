Крымские религиозные экстремисты получили длительные сроки
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес очередной приговор по делу об организаторах и участниках международной «Хизб ут-Тахрир» (признана в России террористической организацией и запрещена).
К разным срокам заключения приговорены 5 участников из 29, проходящих по делу об организации деятельности террористической организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Четверо жителей Крыма – Тофик Абдулгазиев, Владлен Абдулкадыров, Иззет Абдуллаев и Меджит Абдурахманов получили по 12 лет колонии строгого режима, Билял Адилов – 14 лет.
Они входили в третью «пятерку» подследственных, проходящих по делу «Хизб ут-Тахрир». Всего задержано 25 участников и организаторов ячейки, 4 объявлены в розыск.
Следствие настаивает, что обвиняемые собирались на конспиративные собрания ячейки, изучали идеологию данной террористической организации, вырабатывали и корректировали дальнейшие планы, цели и задачи деятельности в регионе. Кроме того, участники «Хизб ут-Тахрир» вели антироссийскую, антиконституционную деятельность, вербовали сторонников среди исламского населения.
Себя они называли движением «Крымская солидарность», направленным «против политических репрессий по национальному признаку».
Участников террористической ячейки задержали в марте 2019 года. Некоторые пытались сбежать, часть была задержана на пропускном пункте российско-украинской границы.
Впоследствии всем фигурантам дела было предъявлено дополнительное обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.
Для удобства рассмотрения дела обвиняемых разбили на «пятерки». Десять участников уже получили приговор.
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