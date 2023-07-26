Крымские санатории готовы принять на реабилитацию до 60 тысяч участников СВО

Любовь Смирнова .  
26.07.2023 16:32
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для реабилитации и санаторно-курортного лечения бойцов СВО и членов их семей нужна целевая федеральная программа. Крым может предоставить 58 тысяч мест для отдыха и оздоровления военнослужащих и детей из новых регионов РФ.

Такое предложение на встрече с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко озвучил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для реабилитации и санаторно-курортного лечения бойцов СВО и членов их семей нужна целевая федеральная...

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«Самая актуальная ситуация – это оздоровление участников СВО у нас в крымских санаториях. Сегодня 32 санатория имеют специализацию, востребованную Министерством обороны. Они могут предоставить для размещения 18 тысяч мест, а если в целом взять всю отрасль, государственные и частные объекты, то до 58 тысяч койкомест для оздоровления, включая детские учреждения для оздоровления детей Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Это может дать толчок соответственно, с учётом сегодняшней ситуации на Крымском мосту, где враг постоянно пытается создать нам дискомфорт, и мы бы просили такую целевую программу», – сообщил Аксёнов.

По информации Чернышенко, с начала года турпоток в Крым составил 2,4 миллиона туристов, что значительно ниже прошлого года. Господдержка помогает туристической отрасли Крыма выжить, и еще ряд предложений по новым мерам поддержки будет рассмотрен по окончанию курортного сезона.

Накануне Минкурортов Крыма заключило соглашение с региональным филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Минкурортов берет на себя разработку программы оздоровления в Крыму участников СВО, поскольку санатории и курортные комплексы уже участвуют в этой деятельности, но нужна государственная программа с постоянными источниками финансирования и круглогодичной загрузкой.

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